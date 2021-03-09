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大陸版「疫苗護照」上線！　通過微信申請、顯示疫苗接種情況

▲▼大陸推「國際旅行健康證明」。（圖／翻攝自新華社、工人日報）

▲大陸推「國際旅行健康證明」。（圖／翻攝自工人日報）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球蔓延，為推動世界經濟復甦與跨境人員往來便利，大陸推出「國際旅行健康證明」。這款證明的微信小程序於8日正式上線，可以顯示持有人的核酸、血清IgG抗體檢測結果及疫苗接種情況等。

據《工人日報》報導，此前，國務委員兼外交部長王毅日前在兩會上宣布，中國推出國際旅行健康證明電子文件，在充分保護個人隱私前提下，實現核酸檢測和疫苗接種等信息的相互驗證，助力安全有序的人員交往。

中國版「國際旅行健康證明」可顯示持有人的核酸、血清IgG抗體檢測結果及疫苗接種情況等。健康證明內含加密二維碼，以供各國相關部門驗真並讀取個人相關信息。除電子化展示外，還可以列印成紙質版。

▲▼大陸推「國際旅行健康證明」。（圖／翻攝自新華社、工人日報）

▲王毅宣佈推出中國版國際旅行健康證明。（圖／翻攝自新華社、工人日報）

為了緩解因疫情而陷於停滯的跨境人員交流，疫苗接種證明互認一直備受關注。全球新冠疫苗接種率增加後，歐盟、新加坡、泰國和韓國均計劃推出「疫苗護照」（Vaccine passport），讓已接種疫苗的人群恢復某種程度的正常生活。

以色列是全球首個推出正式「疫苗護照」的國家，在以色列接種兩劑疫苗的人可以獲得「綠色護照」（Green Passport）。以色列政府也和希臘、塞浦路斯簽署協議，兩國公民如果接種了新冠疫苗，憑藉相應證明即可無限制在對方國家旅行，不須提供核酸檢測結果，也不用隔離。

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