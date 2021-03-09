國防部將公開反制中共假訊息成效　邱國正：國軍做好務實工作

▲國防部長邱國正。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

國防部長邱國正近日將「共軍演訓我國因應策略」書面報告送達立法院，內容提到軍方將適度公開我反制中共假訊息攻勢，以及維護資安的成效，來降低共軍「灰色地帶」的威脅。對此，邱國正9日受訪時表示，台灣自己不要造成假訊息的來源，把務實工作做好、盡量不產生爭議，這是國軍要努力的目標。

邱國正甫上任國防部長，最近已將「共軍演訓我國因應策略」書面報告送抵立法院外交及國防委員會。根據報告內容，提到軍方將適度公開我反制中共假訊息攻勢，以及維護資安的成效，來降低共軍「灰色地帶」的威脅。

行政院長蘇貞昌9日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。邱國正會前受訪時表示，台灣自己不要造成假訊息的來源、造成一個理由給人家，把務實工作做好，儘量不產生爭議性或是假訊息，這是國軍要努力的目標。

邱國正也說，不對稱作戰簡單地講，就是在強點、弱點、時間、地點的著墨與掌握，根據目前國軍的整備概況，不管在兵力、火力，一定都會朝這方面著墨。

邱國正說明，兵力少就強化火力，火力強就看兵力如何運用，兩者之間是交互的，國軍在這方面不會停頓，不會因為言語的改變而有新的變化，這是一個持衡的工作，「遣詞用語方面各有各的解讀，我不會去做置喙」。

邱國正也強調，中共武統沒有停止過，不放棄武力犯台的口號也沒有停過，國軍依此強化建軍備戰，「敵人要怎麼樣我不能臆測，但要預判有哪種可能要儘早因應」，這是國軍一直要注意、強化的，他會帶領國軍持續往這方面努力。

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