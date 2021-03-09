裴洛西：眾院會在周三表決參院紓困案更新版本





▲眾議院議長裴洛西此前承諾會讓眾院通過紓困案。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院發言人裴洛西（Nancy Pelosi）8日表示，眾院將在本周三（10日）就參議院兩黨協商通過的紓困案更新版本進行投票。外界預計紓困案將會在眾院順利通過，並呈交總統拜登簽署生效。

路透社報導，此次紓困案金額是美國自1960年代以來規模最大的反貧窮措施，總額1.9兆美元（約新台幣53兆元）。民主黨人希望在本周日（14日）讓本案正式生效，以期填補川普政府失業救助過期後至今的資金空缺。

參議院5日針對眾院先前遞交的紓困案進行馬拉松式辯論，歷經12小時後，6日民主黨50席均投下贊成票，共和黨則是在場49席投下反對票，唯一沒投票的是阿拉斯加州參議員蘇利文（Dan Sullivan），他未出席的理由是家中發生緊急事件。

參議院對眾議院的版本進行刪改，當中包括將基本時薪調高至15美元（約新台幣424元），原定延長的失業救助期限也減少一個月。現在只待眾議院重新投票通過後，就能交由拜登簽署法案。

裴洛西接受記者訪問時表示，眾院要等到參院遞交法案文件後才能開始進行表決，「我們至少最晚會在周三開始動作。」