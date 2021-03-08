空拍百萬人凱道挺韓總　1年後收「60萬罰單」哭了！網噓爆活該

▲有人玩空拍機結果被罰鍰60萬元。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「只不過是想記錄美麗的台灣風景……就這樣硬生生的被民航局開罰60萬……」一名網友日前在PTT的Gossiping板上問卦「玩空拍被罰款60萬...」貼出一段影片，只見有人收到交通部民用航空局的罰單2張，分別罰鍰30萬元，讓原PO不禁直呼「罰得太重惹吧！」結果一看到開罰理由，其他人馬上噓爆「被罰正常啊！」

該位網友文中附上一段YouTube影片，只見拍攝的人在影片說明處喊冤，「民航局裁處書寄來了，台北凱道／高雄夢時代兩張各罰30萬，共開罰60萬！陳述書／開協調也沒用，就是要罰。請大家幫幫忙！想想辦法...」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO就發文表示，拍攝的人「只不過是想記錄美麗的台灣風景」，結果就被開罰60萬，「殺人了嗎？放火了嗎？不是6,000不是60,000，是600,000欸！這個人也太悲慘了吧，有沒有八卦？」直說民航局罰得太重了。

結果仔細一看影片，會發現第一張主旨上面寫著「台端於109年1月9日在松山機場四周禁止施放有礙飛航安全物體之一定距離範圍內施放空拍機」，另一封則是「台端於109年1月10日在高雄機場四周禁止施放有礙飛航安全物體之一定距離範圍內施放空拍機」。另外，拍攝人也貼出畫面，原來他是在拍韓國瑜選前之夜，所以才會剛好在機場附近。

真相曝光後，許多網友馬上大呼活該，「機場附近？那被罰也正常啊」、「在機場附近飛被罰有啥好護航的XDD」、「天空的東西，一碰就是重罰」、「機場附近我只能說剛好而已」、「要用要申請啊！有些地方還禁止使用。罰你而已就跳腳」、「飛航管制區，鳥都能槍殺惹！空拍機可能會害引擎故障。」