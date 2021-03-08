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妹子買教練課「1堂1700元」遭酸　過來人卻認同：比自學少受點傷

▲▼運動,健身,伸展。（圖／pixabay）

▲有網友點出教練課的重點「比自學少走一些冤枉路、少受一些傷」。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

甩肉是大部分女孩子一生的課題，近年也越來越多女生上健身房「增肌減脂」，希望練出好看的肌肉線條。就有一位女網友在PTT的WomenTalk板上發文，說她剛上班半年，最近狠下心去運動，還買了12堂教練課，一堂大約1600、1700元，忍不住直呼「真的好貴貴」，並發起討論「買教練課會太盤嗎？」

貼文一出，就有人認為很不值得，「小妹一直不覺得健身是值那麼多錢的專業」、「YouTube就一堆免費影片了」、「上過10堂，自己感覺非常盤。」不過就有網友馬上反駁，「看教學如何，我覺得上完12堂沒有學完健力三項就很盤」、「看教練教你多少東西，最好當天把學到的紀錄一下」、「如果教練教的對你有用就不盤，看了上面一串真的覺得不尊重專業的人超多。」

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還有過來人分享經驗，建議她把教練課當作補習班，除了上課以外還是要自己練，有什麼疑惑，就在上課的時候問好問滿，「不要當小菜雞，教練說什麼都說好，上完課全忘又不自己練，全課程結束時妳會發現什麼都沒學到。」

其他人也表示，教練課有教練課的價值，「如果是自由重量覺得可以！但如果只教你做器材，母湯」、「比自學少走一些冤枉路、少受一些傷。是可以買啦！只是大多數的人在家連徒手都懶得練，買課去沒幾次肯定就會放棄了」、「就跟投資課程一樣，自己沒有心鑽研，多少錢都是浪費」、「真的看教練，我之前上過24堂課，深蹲從40進步到80，體感也改善很多。」

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