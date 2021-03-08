第1次喝喜酒！25歲單身妹「想帶媽去」　網點1關鍵勸：千萬母湯

▲有些人喜歡攜伴參加婚禮。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

實習記者高琳景／綜合報導

不少年輕人在踏入社會後一段時間，就會陸續收到朋友的「紅色炸彈」，而到底該不該「攜伴」參加也是一門學問。有網友以「參加婚禮帶媽媽去會很怪嗎？」為題發問，想了解網友們會不會攜伴參加，意外引發兩派論戰，更有人點出勸退關鍵「真的很怪」！

一名女網友今（8）日在PTT WomenTalk發文表示，自己今年快25了，從小到大沒喝過幾次喜酒，所以不太知道一些眉眉角角，而下個月剛好參加前同事的婚禮，同時也是人生第一次收到紅色炸彈，但有點不想一個人去，因此好奇發問「如果攜伴是帶自己的媽媽去會很怪嗎？」

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原Po進一步解釋，因為跟前同事們關係都還可以，離職也是好聚散，而同桌的同事們都有可能是帶另一半去，讓她疑惑「還是現在婚禮都是帶另一半去，沒另一半就不帶？」

▲網友好奇發問「參加婚禮帶媽媽去會很怪嗎？」（圖／翻攝自PTT）

不少網友看到文章後認為帶媽媽參加婚禮也無妨，甚至分享自身經驗，「不會，焦點在他們，沒人care妳帶誰」、「還好吧，但是2個人的紅包真D貴」、「不會，帶媽媽去也蠻有意思的」、、「還好吧，我也帶媽媽去過」、「怎麼會，我高中好朋友來參加我婚禮，她問能不能帶爸爸去，我歡迎到不行！有以前很照顧自己的長輩來是很大的祝福呢！」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人了」。

不過多數網友一想到有長輩要和自己做同桌直喊母湯，「自己去吧，問問比較好的前同事有沒有要去」、「可以自己去吧…」、「蠻怪的，除非你媽媽認識你同事」、「很奇怪，妳媽媽認識新人嗎？」、「很怪，媽寶嗎？」、「要是我是同桌的直接傻眼…」、「他們以後聊天大概都會拿你帶媽媽來吃喜酒當話題」。