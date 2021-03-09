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知名「旅日部落客」爆性騷慣犯　摸臀摳腳底！誇張腦羞嗆被害人

C女指控在聚會中與林亦峰比鄰而坐，結果遭林摳摸腳底。（示意圖，東方IC）

▲C女指控在聚會中與林亦峰比鄰而坐，結果遭林摳摸腳底。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

旅居日本十多年的知名旅遊部落客林亦峰，最近被多位旅日台灣女子指控，利用其知名度接近剛到日本求學的女子，不僅瘋狂傳訊邀約，還會趁機摟腰摸臀，甚至摳人腳底，多名受害女子向名嘴許常德及另一名旅日部落客抹茶糰子投訴，消息才在日本的台灣人圈子傳開。

林亦峰在日本旅遊界小有名氣，其臉書專頁「旅人視角」有13萬粉絲。（翻攝旅人視角臉書）

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▲林亦峰在日本旅遊界小有名氣，其臉書專頁「旅人視角」有13萬粉絲。（翻攝旅人視角臉書）

一名在日本留學的A女，今年初寫信給名嘴許常德，述說自己遭林亦峰性騷擾的經過，無獨有偶，另一名旅日部落客「抹茶糰子」也接到其他旅日的台灣女子私訊，指控遭林伸出鹹豬手。

知名日本旅遊部落客林亦峰，遭控性騷擾多名旅日台灣女子。圖中女子非當事人。（讀者提供）

▲知名日本旅遊部落客林亦峰，遭控性騷擾多名旅日台灣女子。圖中女子非當事人。

A女控訴林亦峰約她在京都一家小酒吧碰面，他除了緊靠A女，還不斷勸酒，並用「想親手做蛋餅給妳吃」為由邀A女到他家。林還冷不防伸出手揉她的肩膀與上臂，A女只好邊閃躲邊強裝鎮定地說：「你再碰我就折斷你手指！」但林後續與A女共同搭電車，卻還卻不斷說：「妳什麼時候才要讓我摸妳的腹肌？」讓A女覺得很噁心。

A女被性騷後，怒傳訊息給林亦峰，要求道歉。（讀者提供）

▲▼A女被性騷後，怒傳訊息給林亦峰，要求道歉。

林亦峰否認性騷A女，反嗆對方自己找上來。（讀者提供）

另一名在日本念書的Ｂ女也控訴，在五年前認識林，一開始對方邀她共進晚餐，飯後，林硬是要送Ｂ女回家，走到無人的小路時，林便對她強行摟腰摸臀，手還直接伸進她的衣服裡，甚至不斷遊說Ｂ女：「讓我到你家坐坐。」

10年前認識林亦峰的C女也跳出來指控，有一次大夥圍著日式小桌子吃火鍋，林就坐在她旁邊，當時C女盤腿而坐、腳底朝上，突然感覺到有人在摳摸她的腳底，且非無意的碰到，而是用手指緩緩地滑過去，讓她覺得很噁心。

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