婚宴前驚知老公偷吃！正宮崩潰「遭趕出家門」…他擁小三爽吃生日餐

▲幼教師偷吃同班女師還吃生日大餐，補辦婚宴前夕被妻子發現，竟惱羞將對方趕出家門。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名幼兒園教師阿義（化名）隱瞞已婚身分，與同班女教師佑佑（化名）交往，雙方多次發生性行為，生日當天阿義帶佑佑到義大利餐廳慶生，家中主臥室還有不屬於正宮的女性用品。姦情曝光後，阿義竟惱羞將妻子掃地出門。氣得妻子一狀告上法院，日前判決結果出爐。

判決指出，正宮與阿義在2017年8月間結婚，隔年誕下一子，之後她擔任全職家庭主婦，夫妻倆原定2019年10月、12月將分別補辦訂婚儀式、結婚典禮，沒想到儀式前夕，正宮卻發現丈夫在外搞小三，只好取消一切儀式。而阿義在婚外情曝光後，竟將妻子掃地出門。

正宮主張，擔任幼兒園教師的阿義，與同在雙語幼兒園工作、同班的女教師佑佑交往，2人在LINE中以男女朋友口吻在LINE中有不少親暱對話，2人還在北投的旅館、夫妻倆住處等處至少發生4次性行為。除此之外，阿義還在生日當天帶佑佑到義大利餐廳吃飯，雙方相處十分親暱，氣得正宮決定向2人提告求償，但因與佑佑以3萬元達成和解，正宮對佑佑撤告。

阿義辯稱，與佑佑的LINE對話只是討論工作、一般朋友聊天，也否認與佑佑發生性行為，生日當天「只是朋友約吃飯」，透過吃飯照片也無法看出有逾越男女交往的分際，純粹是妻子藉由拍攝角度營造2人親密假象；但這番話被佑佑打臉，她坦承有與人夫發生過4次性行為。

雖然阿義辯稱，佑佑是為了要跟正宮和解，才會說出不利於他的證詞，但新竹地方法院認為，佑佑跟阿義沒有仇怨，又有同事情誼，若2人真沒有婚外情，佑佑不至於會冒著偽證罪的風險說謊。另外，佑佑也曾說自己在不知情的情況下與阿義發生至少4次性行為，「是因阿義講了很多不是事實的話欺騙，所以對正宮感到抱歉要彌補，希望阿義不要再拖下去不承認」。

法官指出，透過用餐照可發現，阿義多次用紙巾擦拭佑佑的臉頰、鼻頭，甚至離開座位靠近、彎腰環繞佑佑，相當親暱，且已婚的阿義生日當晚不跟家中老婆小孩同慶，卻單獨與佑佑在義大利餐廳用餐，還辯稱「只是朋友約吃飯」，孰人能信，判阿義要賠償正宮25萬元，全案仍可上訴。