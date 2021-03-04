江宏傑媽媽抱孫首露面！兩個字回應…　鄰居：很少看到夫妻倆

▲江媽媽抱著孫著說謝謝後進屋。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

台日桌球金童玉女江宏傑、福原愛驚傳婚變，福原愛3日被日本雜誌《女性SEVEN》登出與高壯男在橫濱約會照引起一片譁然，外界對兩人婚姻觸礁一事眾說紛紜，有直指福原愛外遇，也有江宏傑對妻子「罵難聽的話」，甚至連婆媳問題都浮上版面，4日媒體到江宏傑新竹老家找上江媽媽詢問，江母除了連說「謝謝、謝謝」外，也拒受訪問。

江宏傑及福原愛傳婚變後，江家大門緊鎖，大門框上的紅色「喜」字，還記憶著兩人往日的甜蜜美好，上午江媽媽抱著孫子，看到媒體來訪，只不斷說「謝謝、謝謝」之後便抱著孫進屋，不願受訪。

據附近鄰居表示，江家人極少談論江宏傑及福原愛，對於兩夫妻感情狀況也不清楚，只知道兩夫妻未住新竹，江媽媽平日幫江宏傑帶著兩個孩子，極少看見江宏傑與福原愛。

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▼「桌球CP」福原愛與江宏傑爆婚變。（圖／翻攝自IG／福原愛、江宏傑）