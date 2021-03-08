中途島海域10人神秘失蹤！永裕興18號拖返　檢警登船啟動解謎

▲「永裕興18號」，在海外漂流2個多月8日終於返抵蘇澳港碼頭。（圖／漁業署提供）

記者黃宥寧、游芳男／宜蘭報導

蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」，去年（2020）12月30日時傳出失聯，船上10名船員至今下落不明，經億榮18號及海巡署巡護8號等船聯手救援，8日由宜蘭縣政府宜安6號從台東成功附近海域接手，8日下午1時15分返回蘇澳港碼頭，結束2個多月海上漂流。檢警待船隻消毒完畢，將登船啟動偵查程序，釐清船上為何不見船員原因。

蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」台籍船長及另9名印尼移工至今生死不明，友船「連鴻67號」1月11日上午10時，曾抵達「永」船旁，「連」船船長向漁業署表示，「連」船有繞巡「永」船四周拍照，沒有看到救生艇，認為船上人員有可能搭救生艇離開，「連」船船員並於甲板上嘗試呼喊「永」船船上船員多次，亦以自身船頭碰撞「永」船船尾發出巨大聲響，試圖讓「永」船上人員出來，皆無人回應。

由於「巡護8號」航行已長達44天，已經超出油、水及糧食的安全範圍，海巡署則將另外調派「巡護9號」做交接，並持續戒護億榮3號拖帶「永」船，也在7日下午抵達台東成功東方7海浬處，將由縣府宜安6號及蘇澳隊10028艇執行拖帶與戒護任務。

蘇澳港現場，已經進駐不少消毒人員到場，等待船靠港後，將上船消毒，檢察官也將登船啟動偵查程序，釐清為何船在船員卻都神秘失蹤的原因。

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