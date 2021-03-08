　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中途島海域10人神秘失蹤！永裕興18號拖返　檢警登船啟動解謎

▲▼美國定翼機拍攝到「永裕興18號」。（圖／漁業署提供）

▲「永裕興18號」，在海外漂流2個多月8日終於返抵蘇澳港碼頭。（圖／漁業署提供）

記者黃宥寧、游芳男／宜蘭報導

蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」，去年（2020）12月30日時傳出失聯，船上10名船員至今下落不明，經億榮18號及海巡署巡護8號等船聯手救援，8日由宜蘭縣政府宜安6號從台東成功附近海域接手，8日下午1時15分返回蘇澳港碼頭，結束2個多月海上漂流。檢警待船隻消毒完畢，將登船啟動偵查程序，釐清船上為何不見船員原因。

蘇澳籍遠洋漁船「永裕興18號」台籍船長及另9名印尼移工至今生死不明，友船「連鴻67號」1月11日上午10時，曾抵達「永」船旁，「連」船船長向漁業署表示，「連」船有繞巡「永」船四周拍照，沒有看到救生艇，認為船上人員有可能搭救生艇離開，「連」船船員並於甲板上嘗試呼喊「永」船船上船員多次，亦以自身船頭碰撞「永」船船尾發出巨大聲響，試圖讓「永」船上人員出來，皆無人回應。

由於「巡護8號」航行已長達44天，已經超出油、水及糧食的安全範圍，海巡署則將另外調派「巡護9號」做交接，並持續戒護億榮3號拖帶「永」船，也在7日下午抵達台東成功東方7海浬處，將由縣府宜安6號及蘇澳隊10028艇執行拖帶與戒護任務。

蘇澳港現場，已經進駐不少消毒人員到場，等待船靠港後，將上船消毒，檢察官也將登船啟動偵查程序，釐清為何船在船員卻都神秘失蹤的原因。

 下午茶派對必備

噁男劫財色遇高中神妹空手奪白刃　驚呆！出獄犯第2案「被繳械」

《炮仔聲》臨演扮皮卡丘狂鑽她車頭燈　MC姊怒炸：還說我奶很香

3人睡同張床「妳閨蜜歸ME」！渣男隔女友伸手狂摸　詭辯：做春夢

ET快訊
遭謝震廷怒控「害女輕生」、爆約炮　李友廷回應了
全世界都覺得她出軌也不能認！日媒揭福原愛3顧慮
高雄大樹槍擊案2男枉死　家屬赴殯儀館認屍淚崩
虎牙妹「裸體圍裙」狂炸渾圓F奶　轉身又穿幫！淺笑萌翻老司機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中途島海域10人神秘失蹤！永裕興18號拖返　檢警登船啟動解謎

賭夫向前妻討房不成10槍擊殺2和事佬　兇煞弟怒轟：大嫂討客兄

無法接受！高雄大樹槍擊案2男枉死　家屬赴殯儀館認屍淚崩

越籍女不爽提前解約下樓理論　女房東慘遭手機敲爆頭滿臉血

高雄賭夫「離婚躲債」18年！家暴打跑老婆弄假成真…怒開槍奪2命

人房兩失釀殺機！賭夫開槍奪2命「為討麵包店」　房仲分析曝行情

花蓮奪命車禍！26歲海巡追撞「雙載無車燈電動自行車」亡…釀1死2傷

落網經過曝！高雄男車廂藏「童軍繩」疑畏罪…警：沒勇氣舉槍自盡

槍擊案奪2命！她狂轟「重大刑案6都之冠」：難道高雄只剩我沒槍？

快訊／南投男「連捅5刀」刺死同居女友！刺殺完竟喝農藥輕生

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

中途島海域10人神秘失蹤！永裕興18號拖返　檢警登船啟動解謎

賭夫向前妻討房不成10槍擊殺2和事佬　兇煞弟怒轟：大嫂討客兄

無法接受！高雄大樹槍擊案2男枉死　家屬赴殯儀館認屍淚崩

越籍女不爽提前解約下樓理論　女房東慘遭手機敲爆頭滿臉血

高雄賭夫「離婚躲債」18年！家暴打跑老婆弄假成真…怒開槍奪2命

人房兩失釀殺機！賭夫開槍奪2命「為討麵包店」　房仲分析曝行情

花蓮奪命車禍！26歲海巡追撞「雙載無車燈電動自行車」亡…釀1死2傷

落網經過曝！高雄男車廂藏「童軍繩」疑畏罪…警：沒勇氣舉槍自盡

槍擊案奪2命！她狂轟「重大刑案6都之冠」：難道高雄只剩我沒槍？

快訊／南投男「連捅5刀」刺死同居女友！刺殺完竟喝農藥輕生

台股開高走低！高低相差258點收在15820點　台積電失守600元

WTT卡達挑戰賽籤表　林昀儒16強有望對上莊智淵

多吃就可以年輕10歲的蔬果：藍莓、玉米都上榜　還可以順便瘦身

全因柯文哲一句話！傳北市旅遊警示「趕鴨子上架」　黃珊珊回應了

LIVE／「台帛旅遊泡泡」4月啟動？陳時中最新說明

一封來自「凌晨5點48分」的訊息　吳宗憲的服務業精神

馬思純罹憂鬱症…親揭背後原因！　曝失眠十幾年：我病很久了

「慢」就是失敗！名編劇助理出品《奔向愛情》給韓人的治癒對白

兄弟七年六「亞」不怕再亞！開幕戰「安心亞」開球

藻礁、中火只能2選1？環團籲政府走第三條路「綠色能源轉型」

社會熱門新聞

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

通姦除罪！小三爽嗆「告我啊」　正宮成全她

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

弟救工人目睹兄摔5樓亡　北市裝冷氣「鐵架瞬間變形」

爭房產挨嗆命換命　前妻：不知他有槍

桃園黑幫火拚　KTV遭開22槍

5歲女童遭罰跳百下昏迷　保母收押禁見

鳳梨投資黑鮪魚遭詐70萬　結局曝

即／高雄男「狂轟10槍奪2命」　警15小時逮人

高雄槍擊2死嫌犯逃亡　家屬衝派出所逼交線索

即／南投男「連捅5刀」刺死同居女友！

館長案新北警弄丟AP錶　1警官測謊未過

台鐵松山站乘客尖叫逃竄　5年前颱風夜引爆炸彈成煉獄

更多熱門

相關新聞

一句話惹怒宜蘭人！網紅吃老店「犯大忌」

一句話惹怒宜蘭人！網紅吃老店「犯大忌」

近兩年國內旅遊夯，宜蘭也致力發展觀光，很多人假日會往這裡跑，也有不少在地美食成為IG打卡熱點。人氣YouTuber「金針菇」日前到宜蘭旅遊，走訪多家在地老店，雖然初衷是想推薦美食讓更多人看見，但卻因為不小心說錯一句話，引起眾多宜蘭人憤怒。

宜蘭女童腦部重創出血　開刀搶救暫穩定

宜蘭女童腦部重創出血　開刀搶救暫穩定

訂2人房民宿「交代要加床」　一開門想跪了

訂2人房民宿「交代要加床」　一開門想跪了

宜蘭5歲童滿身傷昏迷搶救　保母夫妻涉虐童遭收押

宜蘭5歲童滿身傷昏迷搶救　保母夫妻涉虐童遭收押

讓飛天小火車可以飛！宜縣府將與幾米團隊再創新　

讓飛天小火車可以飛！宜縣府將與幾米團隊再創新　

關鍵字：

蘇澳流浪宜蘭船隻永裕興船長

讀者迴響

熱門新聞

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

女大生遭黑人男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

小薰當媽了！兒子今年上大學

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

阿里巴巴來台挖角！年薪638萬

北部進帳621萬噸水　官員：救不了

通姦除罪！小三爽嗆「告我啊」　正宮成全她

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面