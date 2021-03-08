一句話惹怒宜蘭人！網紅吃老店「犯大忌」　台北人嘆：也被說天龍

▲宜蘭羅東夜市。（圖／記者游芳男攝）



記者黃可昀／綜合報導

近兩年國內旅遊夯，宜蘭也致力發展觀光，很多人假日會往這裡跑，也有不少在地美食成為IG打卡熱點。人氣YouTuber「金針菇」日前到宜蘭旅遊，走訪多家在地老店，雖然初衷是想推薦美食讓更多人看見，但卻因為不小心說錯一句話，引起眾多宜蘭人憤怒。

YouTuber金針菇在介紹宜蘭時，隨口提到這是「台北的後花園」，有可能是因為她來自南韓，對於台灣人的地雷並不是很了解，也不知道這句話其實是長久以來的禁忌，所以就不小心用了這個詞彙來形容。

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▲說宜蘭是台北後花園引發爭議。（圖／翻攝自爆怨公社）



影片截圖被網友轉貼到臉書社團「爆怨公社」並怒斥，「宜蘭縣就宜蘭縣，並不是那個縣市的附屬！」大部分在地人聽到這個形容也會反感，無論是一般大眾或是有影響力的自媒體，都應該更謹慎選擇用詞。據了解，金針菇接獲反映後，也隨即將影片下架，並把引發爭議的那句話剪掉重發布。

網友留言，「我覺得稱宜蘭為台北的後花園是一種讚美，也表示台北市裡並沒有比這更美的地方」、「還好吧，台北也被戲稱說天龍國啊」、「金針菇覺得很抱歉，所以刪掉重發了」、「苗栗國路過」、「她是外國人不懂，原諒她吧」、「後花園是宜蘭建商先喊的好嗎？」