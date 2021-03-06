讓飛天小火車可以飛！宜縣府將投入經費　與幾米團隊再創新　

▲▼宜蘭縣長林姿妙將投注更多經費，讓網美景點的飛天小火車真的可以飛！且與幾米「墨色」團隊繼續合作經營幾米廣場。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

經營「幸福轉運站」的幾米「墨色」團隊，因疫情侵襲不堪虧損，合約到期後將於5月底退出經營，宜蘭縣長林姿妙多次全力挽留但最後尊重團隊決定，不過，因團隊仍將與縣府合作經營包含飛天火車丟丟噹廣場等幾米設施，林姿妙將投注更多經費，讓飛天小火車真的可以飛！

宜縣府表示，知名繪本作家幾米的故鄉在宜蘭，幾米廣場更是宜蘭重要觀光景點之一，尤其是，2013年起，縣府便開始與幾米「墨策」長期合作，讓幾米的創意與創作深耕在宜蘭，並融入宜蘭火車站周邊，成為重要的文化景觀。

▲▼幾米「墨色」團隊因疫情侵襲不堪虧損，將於5月底退出「幸福轉運站」經營。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

而日前經縣長林姿妙多次溝通挽留，雖然經營幾米廣場設施之一「幸福轉運站」的「墨色」團隊，仍將於5月底退出「幸福轉運站」經營，但雙方對於幾米廣場合作關係不會因為「幸福轉運站」的到期而改變。

飛天小火車真的可以飛！宜縣府指出，廣受歡迎幾米廣場設施之一的丟丟噹廣場飛天火車，未來縣府團隊也研擬與幾米團隊一同再構思，能飛到宜蘭新景點，讓丟丟噹廣場有全新的風貌呈現，再創宜蘭的觀光亮點，民眾敬請期待。

宜縣府強調，縣府將持續讓各式文化在宜蘭深耕，也希望更多的文化進駐，一起激盪出創意的火花。