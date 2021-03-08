快訊／LINE Pay 午餐時間大當機！網友哀號：才剛要付款

▲Line Pay當機。（圖／記者楊庭蒝翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

通訊軟體 LINE 旗下的行動支付平台LINE Pay 在8日中午驚傳大當機，不少網友在購買午餐要付款的時候，打開 LINE Pay 卻出現錯誤訊息無法使用，導致無法付款成功。

不少網友跑到 LINE Pay 臉書粉絲專頁留言指出，「系統問題不能使用乘車碼」、「重開機N遍，還是無法打開」、「我以為我的壞了，還重新下載」、「Line pay無法開啟，買飲料時導致無法付款」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經過記者實測，截至截稿時間前，仍無法正常開啟、使用 LINE Pay 應用程式。

出稿時間：12：14

更新時間：13：10（LINE Pay 聲明）

LINE Pay 在8日12時38分公告指出，今日台灣時間上午11點起，因一卡通公司網域系統障礙，以致已註冊LINE Pay Money之用戶無法登入LINE Pay。

若用戶的LINE Pay未註冊LINE Pay Money帳戶，仍可透過綁定之銀行卡正常付款，不受本次障礙影響。LINE Pay已積極要求一卡通公司儘速排除障礙，目前系統已逐步回復中，造成用戶不便深感抱歉。

▼網友至官方粉絲專頁留言。（圖／翻攝自Facebook／LINE Pay）