　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

雅虎日本與LINE合併！成日本最大IT企業　總營業額3400億

▲想進LINE工作看過來，台灣駭客年會招募資安團隊。（圖／翻攝LINE官網）

▲ 雅虎日本宣布與LINE公司合併。（圖／翻攝LINE官網）

文／中央社記者楊明珠東京1日專電

雅虎日本（Yahoo Japan）母公司Z Holdings（ZHD）與免費通訊軟體大廠LINE今天宣布完成合併，成日本最大IT企業。日媒報導，總營業額約1兆3000億日圓（約新台幣3400億元）。

日本讀賣新聞報導，ZHD與LINE完成經營合併，可提供檢索網站、社群網站、網路販售、智慧型手機結帳等多元服務，是日本境內規模最大的IT企業。

合併後，預計5年之內集中投資5000億日圓（約新台幣1305億元），開發人工智慧（AI）等技術，2023年度預計達到營業收益2兆日圓，利潤2250億日圓。

ZHD的母公司是日本行動電話大廠軟體銀行公司（SB），SB的母公司是軟體銀行集團（SBG），由孫正義擔任董事長兼社長。LINE將成為ZHD的子公司。

ZHD的社長川邊健太郎與LINE的社長出澤剛今天在東京召開記者會，說明未來的事業戰略。兩家公司合併後，考慮將來集團內的智慧型手機結帳事業將合併，預計2022年4月LINE所經營的LINE Pay 併入PayPay。如果談妥，日本境內的利用人數逾7000萬人，將成最大規模的手機結帳服務。

LINE在台灣、泰國、印尼等有龐大顧客，兩家公司期待未來藉此基礎擴大在亞洲的事業版圖。（編輯：林治平）

ET快訊
民眾撿「裝7萬現金皮夾」送警局　27歲警竟私吞下場慘了
前AV女優觀月雛乃大戰400男爆紅　神隱39歲近況曝光
圍捕影片曝！警高美館旁連轟20多槍　嫌犯中彈身亡
快訊／高雄美術館外警匪槍戰20多槍！通緝犯中彈慘死
年輕一輩沒看過！外送員掏「特殊10元」被疑假幣　網嗨喊400

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

保險套「卡到陰」！她私密處劇痛就醫　醫師術後揭內幕：老公超綠

做炸彈不慎自爆！無業男全身炸裂　「屍塊噴飛10m」野狗啃食下肚

全球病例7週來首見增幅擴大　世衛：想在年底結束疫情不切實際

飆破27度！日本疫苗保存冷凍庫故障　1032劑被迫作廢

「芬蘭第一大報」大篇幅報台灣原住民故事　深入探討文化與政策

法國前總統沙柯吉自斷東山再起之路！　涉貪被判3年　

駭人影片曝！老公外出神隱她怒開直播　「掐脖踩頭」女兒受虐下跪

少年見叔叔「玩槍」好奇錄影　下秒遭瞄準斃命！親手錄下死亡瞬間

99歲菲立普親王「開傘掩護」低調轉院　王室稱：治療感染和心臟

雅虎日本與LINE合併！成日本最大IT企業　總營業額3400億

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

200個貨櫃無法外銷「恐損失千萬」 鳳梨伯兒嘆：可能選擇放到壞掉...

保險套「卡到陰」！她私密處劇痛就醫　醫師術後揭內幕：老公超綠

做炸彈不慎自爆！無業男全身炸裂　「屍塊噴飛10m」野狗啃食下肚

全球病例7週來首見增幅擴大　世衛：想在年底結束疫情不切實際

飆破27度！日本疫苗保存冷凍庫故障　1032劑被迫作廢

「芬蘭第一大報」大篇幅報台灣原住民故事　深入探討文化與政策

法國前總統沙柯吉自斷東山再起之路！　涉貪被判3年　

駭人影片曝！老公外出神隱她怒開直播　「掐脖踩頭」女兒受虐下跪

少年見叔叔「玩槍」好奇錄影　下秒遭瞄準斃命！親手錄下死亡瞬間

99歲菲立普親王「開傘掩護」低調轉院　王室稱：治療感染和心臟

雅虎日本與LINE合併！成日本最大IT企業　總營業額3400億

雲端最前線／藍電商平台幫賣鳳梨 陸對台經濟制裁有續集？

保險套「卡到陰」！她私密處劇痛就醫　醫師術後揭內幕：老公超綠

惡霸魚「嘴邊飄橘紅裙擺」缸內優游　她嚇瘋：老闆說很溫馴！

做炸彈不慎自爆！無業男全身炸裂　「屍塊噴飛10m」野狗啃食下肚

苗栗偷車賊路口遇警「一路巴庫」　駕車拒捕「撞警車逃逸」

3／4開賣！高鐵清明「加開229班車」　搭車可飲食、每車都配自由座

半年說掰掰！東區手搖飲不敵高租金　名媛加持品牌也倒下

剩155元還借室友100！他去銀行更悲劇：天啊　釣出全台好心人

證券期貨業Q4遭「客訴」案件　居金融三業之冠！

港47名泛民人士保釋案2日續審　「馬拉松式」偵訊4人不適送醫

17歲電眼妹「5男1女」摩鐵辦毒趴　混用猝死遭裸棄母崩潰：我女兒很乖

國際熱門新聞

明日花綺羅大秀寢技！痛又爽讓對手認輸

遺失iPhone他PO定位協尋...竟在2500公尺深海

美議員提「美台正式建交」：廢除一中政策

美股大漲603點！疫苗、經濟復甦利多　台積電ADR漲2.5%

女傭「偷倒尿加菜」慘被開除！揭非洲都市傳說

紐約州長古莫要求女記者吃整根香腸

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

她滑FB見婚禮照　尪身邊新娘是別人

她租到醜男友！第二次竟遇神級鮮肉

她成功戒毒3年　驚人外貌曝光

忠犬陪女主人尋雞　遭路人開槍貫穿心肺慘死

遠距上班後遺症多　視訊壓力更大

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

7週首見！全球病例增幅擴大　WHO籲勿放鬆

更多熱門

相關新聞

日本嗆登陸釣魚台就動武！中國外交部回應了

日本嗆登陸釣魚台就動武！中國外交部回應了

日本自民黨「國防小組和安全保障調查會」日前表示，一旦中方船隻試圖登陸釣魚台（日稱尖閣諸島），日方有可能視此為犯罪行為，日方人員可實施「傷害性射擊」。對此中國外交部在1日回應，將堅決應對針對釣魚島的任何挑釁冒險行為。

首爾市長初選結果出爐！朴映宣代表執政黨參選

首爾市長初選結果出爐！朴映宣代表執政黨參選

安哲秀首爾市長初選勝出！同運人士輕生亡

安哲秀首爾市長初選勝出！同運人士輕生亡

日皇室最年長　97歲三笠宮妃住院

日皇室最年長　97歲三笠宮妃住院

美國擬攜手台灣組「半導體」聯盟！北京難介入

美國擬攜手台灣組「半導體」聯盟！北京難介入

關鍵字：

LINE合併日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

7歲嗯哼近照曝光「是縮小版李現」！網友暴動了

「圍棋女神」14秒床片曝光！

明日花綺羅大秀寢技！痛又爽讓對手認輸

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面