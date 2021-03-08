買900萬新公寓老公只給50萬　要妻賣房付清「名字簽他的」

記者黃翊婷／綜合報導

一名已經結婚9年的人妻日前在臉書「靠北婚姻2.0」PO文聲稱，近期預計要買一間新公寓，所有款項加一加大概要花900萬元，結果頭期款老公只出50萬元，還要她賣掉婚前自己打拚來的房子付清款項，讓她覺得很不公平。

▲原PO與老公想買一間新公寓。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO坦言，和老公已經結婚9年，兩人沒有小孩，目前住的房子是她的婚前財產，頭期款、貸款都是自己付的，現在夫妻倆想要再買一間新的公寓，雖然還是預售屋，不過，所有款項加一加，估算應該要花費900萬元左右。

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「頭期款老公自動給我50萬元，但之後的錢是我要每個月大約付10萬元。」原PO表示，如果想要付清新公寓的款項，還要賣掉現在住的這間房子，結果老公說第二間房子要簽他的名字，因為他也有付出，「這樣合理嗎？之後的水電費，還有重買的家具、空間設計的錢都是我要付，越想越不對勁。」

大多數網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言勸她不要賣掉舊房子，「叫老公頭期款多付一點，之後每個月也要幫忙支付貸款，不然妳太吃虧了」、「老公要這樣搞，婚前那間房千萬別賣，讓老公自己繳新房，名字就給他掛好掛滿」、「如果財力差很多，建議去法院把財產分開，對妳比較有保障」。