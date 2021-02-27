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秦始皇掌握未來科技？青銅劍遭擠壓「45°彎折」　搬開秒彈回原狀

▲青銅劍,湖北省博物館館藏文物。（圖／CFP）

▲青銅劍。（示意圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

秦始皇作為中國第一位皇帝，其留下的陵墓以及兵馬俑，讓後世的考古學家多想藉由研究來揭開歷史的神秘面紗。大陸一批考古學家在1994年春天在兵馬俑一號坑裡發現，有一把青銅劍被重達數百斤的人俑壓著，劍身因此呈現了大幅度的彎折，角度超過了45°，沒想到一把人俑搬開，青銅劍竟瞬間反彈平直，令考古學家們相當驚訝。

陸媒《騰訊網》報導指出，當時考古學家發現了一批共19把的青銅劍，這些劍上共有八個校面，經過儀器測量發現這八個棱面的誤差竟然不足一根頭髮。其中一把被壓在人俑下方的青銅劍，呈現超過45°的大幅度彎折，卻可以在移除外力影響後瞬間恢復原狀。

經過考古學家詢問冶金專家得知，這是一種名為「形狀記憶合金」的材料才會發生的現象，但這種材料與技術直到20世紀的50年代才被發現，為何2000多年前的時空背景之下可以展現如此的技術力，依舊是一個不解之謎。

此外，這批青銅劍在出土之後，依然光亮如新。考古學家送檢分析發現，青銅劍上塗了一層含鉻的金屬，是為「鉻鹽氧化處理法」的應用，但鉻金屬屬於一種極耐腐蝕的稀有金屬，提取相當不易，德國在1937年才成功提取，很難想像遠在當時是如何擁有如此的技術。

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