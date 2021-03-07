砍樹遭罰25萬　憲兵曝3理由：影響路人、圍牆倒塌、變電箱斷電

▲憲兵。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

憲兵訓練中心3月在營區發生砍除及過度修剪樹木的狀況，新北市景觀處依樹保條例重罰25萬元。對此，憲兵指揮部7日晚間解釋，因營區樹木過長影響行人用路安全、汛期造成圍牆倒塌與鄰近變電箱肇生斷電等危安因素，因此實施修剪。

新北市政府稍早表示，在109年7月接獲民眾檢舉，五股憲兵訓練中心過度修剪營區樹木，五股區公所前往現勘，確認有5株榕樹遭過度修剪，景觀處依法裁處3,000元；而今年3月，再接獲通知，經現場查察，有5區遭過度修剪及砍除，景觀處以每區最高裁罰5萬元，共25萬元。

對此，憲兵指揮部晚間表示，憲兵訓練中心前於109年2月接獲營區周邊里長反映，營區樹木過長恐影響行人用路安全、汛期造成圍牆倒塌及鄰近變電箱肇生斷電等危安因素，經中心全面檢視，於同年3月至8月間實施修剪。

憲兵指揮部指出，109年8月間因民眾檢舉樹木修剪範圍過大，新北市政府即派員現勘，並依新北市「樹木保護自治條例」於10月間核予罰鍰3000元。

憲兵指揮部強調，憲訓中心自109年8月經市府主管機關通知後，即未再修剪營區樹木，並重新規劃營區種植黑松等樹種，兼顧營區景觀及環境保護。

憲兵指揮部表示，針對轄屬未熟稔地方政府相關法令，本部將援引案例，教育所屬爾後確遵相關法令執行，落實環境保護，維護林木資源。