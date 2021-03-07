高雄男連開10多槍「2人身亡」！前妻嚇到躲起來：朋友倒地還被狂射

記者柯振中、黃子倩、許宥孺／高雄報導

高雄大樹九曲堂火車站附近7日傳出槍響，一對離婚男女傍晚在土地公廟前談判，不料前夫舉槍射擊，導致2名女方友人中彈身亡。事後，嫌犯的前妻心有餘悸地表示，當時看見友人中彈倒地，前夫還上前開了10多槍，因此她相當害怕，只能趕緊跑到附近的卡拉OK躲藏。詳細案發原因為何，警方仍在調查當中。

▲高雄九曲堂火車站槍響！前妻出面還原狀況。（圖／記者黃子倩翻攝）



據了解，雙方離異後，因為感情、金錢糾紛，前往九曲堂火車站附近談判，談判過程不順利，嫌犯氣得回家取槍，再折返現場，開了10多槍，導致前妻的劉姓、吳姓友人雙雙倒地。

▼男狂開10多槍轟前妻，2友死亡，家屬到院怒吼。（圖／記者許宥孺攝）



等到警方到場時，嫌犯已經逃逸，而劉姓、吳姓友人被送往醫院搶救，依然不幸身亡。警方帶回嫌犯的前妻，前妻則供稱，吳姓友人被開槍後，當場倒地，前夫還上前，連續開了10多槍，嚇得她趕緊跑走，逃到附近的卡拉OK躲藏，至於劉姓友人中了多少槍，因為十分害怕，所以沒有細數。

死者的家屬接獲噩耗，趕緊前往醫院探視，在醫院外崩潰大吼「開槍的人是誰」，場面十分哀悽。警方目前掌握兇嫌，至於詳細作案動機，仍待後續調查。

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