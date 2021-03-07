「高度警惕」反對台獨　包承柯：這是一個很重要的訊號

▲ 大陸國務院總理李克強5日發表2021年度政府工作報告 。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸國務院總理李克強5日發表2021年度政府工作報告，涉台內容重點，再次重申「一中原則、九二共識、推進統一。」相較去年工作報告，今年除了加強赴陸發展者可享同等待遇，大陸方面使用「高度警惕」四個字來反對台獨。對此，大陸學包承柯分析，這是很關鍵的訊號，直到目前大陸還是發出警告階段，提醒民進黨政府不要挺而險走險，做出危害兩岸的事情。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯對中評社表示，《政府工作報告》中提出的「一個大政方針和三項任務」有助於兩岸的和平穩定，但是其中一個很重要、很關鍵的因素就是要堅決反對「台獨」，高度警惕「台獨」分裂勢力。關於「台獨」的提法跟過去有些不一樣，特別是提到「高度警惕」，大陸現在還是發出警告的階段，希望台灣方面不要鋌而走險，繼續做出破壞兩岸關係的行為。」

包承柯表示，國務院總理李克強在《政府工作報告》中指出，我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展,同心共創民族復興美好未來。

▲包承柯認為，大陸總理報告指出，「高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動」，是很重要的信號。（圖／路透社）

包承柯認為，李克強總理在報告中首先指出兩岸和平統一這個大政方針，隨後提出了三項任務：第一項任務是「高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動」；第二項任務是給予台胞與大陸同等待遇的制度性的安排；第三項任務就是促進兩岸交流、兩岸社會融合的政策安排。

包承柯對中評社說，李克強總理在報告中指出，「高度警惕和堅決遏制台獨分裂活動」，「這是一個很重要的信號，提法跟過去有些不一樣，特別是提到高度警惕，現在還是發出警告的階段，希望台灣當局不要鋌而走險，繼續做出破壞兩岸關係的行為。」

包承柯表示，最近台當局正在推行所謂的「修憲」，台立法機構現在已經收到了43個提案，有一部分是涉及兩岸的定位、台灣島的定義等，如果這些提案通過，會對兩岸關係產生巨大的衝擊。如果大陸不預先發出警告的話，台灣內部分裂勢力會做出一些意想不到的行為。李克強總理的講話是大陸最高領導層發出的非常明確的信息，也和3月4日汪洋主席發出的信息是一致的。不管從哪個角度上說，堅決遏制「台獨」分裂勢力分裂國家的行為，都是當前非常嚴峻的任務。

報告中還提到，「完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策」，包承柯對中評社說，這些政策措施在前兩年已經付諸了實施，有了很好的政策安排，在報告中把它的重要性放到了第二位。

▲東華師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯。（圖／記者任以芳攝）

包承柯認為，大陸的經濟發展很好，今年又提出GDP增長6%的發展目標，這是非常穩健的一個目標。有國際組織預測中國經濟增長可以達到8%左右的，同時大陸的疫情防控工作也做得非常好，這是全世界有目共睹的。大陸吸引了很多台胞、台青來生活、學習、工作，這有助於加深兩岸民間的理解和認識，有助於推動兩岸之間的社會融合。

包承柯說，「這些制度性安排產生的積極效應會長期存在，而且會跟著這些台胞台青一輩子，所以報告把這項工作提到一個非常重要的高度，是非常切實可行的，也說明中央的這些安排是非常有遠見的。因此推進兩岸的交流合作、促進兩岸社會融合，也是對台工作不可缺少的總方向。」

包承柯認為，兩岸關係尚處在緊張的狀態，不僅表現在民進黨當局的作為上，國民黨內還有一部分人士沒有認清兩岸的情況，把大陸看成是台灣的威脅，對台獨分裂行徑的危害視而不見，加劇了兩岸關係複雜性。因此中國大陸嚴重關注島內的形勢發展，高度警惕「台獨」勢力在修憲問題上的政策走向，「我們會盡一切可能，包括政治的、軍事的、經濟的手段，來堅決遏制「台獨」勢力的發展，使兩岸關係回到和平發展的軌道上來。