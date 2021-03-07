帶按摩女出場！男嗨到高點化身「吸血鬼」狂啃脖子…她痛到翻臉提告

▲台北男子帶按摩女出場，卻在性交易過程中張口咬傷對方，法官判拘役20天。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

一名陳姓男子把按摩小姐帶出場去開房間，但卻在嗨到最高點時，竟化身「吸血鬼」，猛咬對方脖子，導致女子整個脖子都是傷痕。陳男事後挨告性侵，而法官審理時調查，發現陳男並無性侵情節，雙方是性交易，但因他將對方咬傷，最終被依過失傷害罪嫌判處拘役20天。

判決書指出，陳男2018年12月29日到按摩店消費，並將按摩女小君（化名）帶出場。2人離開按摩墊後，先到KTV喝酒唱歌，最後才到摩鐵開房間，但在過程中，陳男疑似太嗨，還張口猛咬小君脖子，導致小君脖子滿是咬痕。

事後小君指控陳男性侵，稱陳男持刀恐嚇，「如果你要走的話，我後面會對你做出什麼事情我不知道」等語，逼她與其發生性關係，而在性侵過程中還一直咬她，讓她脖子紅腫受傷。

對此，陳男否認性侵，堅稱2人是性交易，是有經過對方同意的，至於小君脖子的傷勢，他則辯稱，「不知道是如何造成的」。

法院在審理期間發現，陳男在挨告後曾傳訊詢問按摩店員工是否能出面作證，而對方則回傳，「你們是雙方同意去旅館的」、「錢也付了」等語，且小君事後也僅針對脖子傷勢驗傷，還急著找陳男賠償等，法官因此認定陳男並無性侵情事，最終判陳男無罪。

案經上訴二審，法官也認為，針對陳男性侵的部分，小君無法提出有利證據證明，但她事後曾將脖子傷勢傳訊給友人，而法官勘驗照片後發現，小君脖子紅腫處呈現深淺不一的點狀分布，可見她指控遭到陳男在性交過程中咬傷屬實，因此最終依過失傷害罪嫌判陳男拘役20天。全案可上訴。

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