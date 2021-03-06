　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2度偷摸女下士胸！特戰士官長被抓包竟嗆：摸一下會死喔…下場慘爆

▲桃園市闕姓男子獲悉友人一對女兒有心智缺陷，竟提供玩手機、零用錢方式趁機襲胸、摸下體等猥褻惡行挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲一名士官長猥褻女下士，遭法官判刑2年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／桃園報導

一名林姓男子身為北部某特戰隊士官長，卻2度偷摸女下士胸部，事後被對方質問，他竟還回嗆，「摸一下會死喔？」讓女下士氣得對林男提告。法官審理後，依2個現役軍人犯乘機猥褻罪判他2年徒刑。

判決書指出，林男2017年5月漢光演習期間的某個中午，以天氣炎熱，他士官督導長的寢室較為涼爽為由，邀約女下士到寢室午休，但沒想到，他卻趁著對方熟睡之際，偷摸對方胸部。同年6月13日晚間，因同袍退伍、升官聚餐，包含女下士在內共20人於是一同到營外聚餐喝酒。

過程中，女下士因不勝酒力醉倒，林男竟未依規定將女下士送回女官寢室，反而將人載回男官寢室，還與其他同仁將女下士攙扶回他的寢室內，再趁著其他人均已離開之際，再度對女下士上下其手，偷偷將對方衣服掀開，手伸進胸罩內撫摸胸部，猥褻得逞。

案經女下士發現後提告，但林男到案卻辯稱，第一次是因看到女下士好像很冷，他想幫她蓋浴巾，可能因此不慎碰到對方胸部，但矢口否認猥褻，而至於女下士酒醉那次，他還有請其他同仁幫忙照顧女下士等。

不過，女下士卻打臉林男指控，當她質問林男時，林男竟還語帶輕佻回嗆她，「摸一下會死喔」，讓她當場氣炸。對此，林男則辯稱，是因為自己不可能做出這種事，且女下士問他時，表情沒變化、很和緩，而他們平時相處融洽，所以他才會說出這種玩笑話。

然而，法官在審理期間，林男對於案情的描述前後矛盾，且軍中男女有別，而女下士單獨在他寢室內休息已明顯違規，而他身為士官長也應該知道，法官因此不採信其說法。

至於第二次猥褻，女下士在警詢時表示，她當天因酒醉非常不舒服，而當發現林男對她猥褻時，也立刻將人推開並拒絕，之後被帶返回女寢時，也忍不住哭了出來，而當其他人詢問時，她因害怕不敢說，但之後覺得林男的行為很恐怖、噁心等，於是決定向隊上長官反應，沒想到竟還被林男嗆聲。

法官認為，林男身為女下士的長官，竟未能克制自身的情慾，還2度對女下士下手，導致女下士身心受創，而他飯後還不肯承認，甚至在面對質問時還輕佻回應、毫無悔意，至今也未達成和解，因此依2個現役軍人犯乘機猥褻罪合併判刑2年。全案可上訴。

【更多新聞】

廢墟驚見白骨！台南直播主還原經過　抖曝：有人在耳邊說「謝謝」

驚悚影片曝！宜蘭休旅車衝撞三貼機車　2小孩「飛1F高」腿骨折送醫

欠錢遭追討！他竟惱羞糾眾持刀狂砍　債主慘被砍斷「1手2腳」命危

ET快訊
花系列男星「180帥兒」曝光　網讚：最強鮮肉
女導師崩潰痛哭！莊凌芸返校10樓墜亡　跑來找她竟是見最後一面
全台越晚雨越大！北台防大雷雨　變冷探14°C時間曝
超霸氣婚宴畫面曝！烏魚子龍蝦每人1條　整桌1萬3天龍國吐血
莊凌芸遺體相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　爸看監視器畫面心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男子即將結婚…還想約人妻同事「壞壞」　結果她的反應更母湯！

獨／才爆載客喊價拒跳表趕人　這區小黃又無良！同業怨：老鼠屎

女導師崩潰痛哭！莊凌芸返校10樓墜亡　跑來找她竟是見最後一面

店員去對面買午餐！他火速闖進檳榔攤內「摸走3千元」　秒騎車落跑

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

遭控假賣屋真詐財！徐乃麟怒批「可惡至極」提誣告反擊　結果出爐

黑金就是這樣賺的！包商合法開挖私下盜賣　一鏟一鏟撈300噸砂石

從台中殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜等到沒錢回家

2度偷摸女下士胸！特戰士官長被抓包竟嗆：摸一下會死喔…下場慘爆

父母帶5歲兒半屏山「暗夜迷航」　機智警吹哨助「聽音辨位」脫困

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

張柏芝等一輩子終合作那英　結果感言講太久..那姐翻出她小抄：快唸！

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

爸帶貓咪躺床+敷臉！爽做SPA　媽回家傻眼...拉開毛孩還被爆咬

離婚媽媽靠「洗墓碑」來調適心情　清潔百年汙垢療癒過程讓她爆紅

李榮浩介紹「楊丞琳的歌」害羞了！　清唱《雨愛》：感覺我是推廣大使ＸＤ

台南雙載騎士違規闖紅燈釀車禍　他無辜遭撞「飛噴百米」倒地不起

男子即將結婚…還想約人妻同事「壞壞」　結果她的反應更母湯！

獨／才爆載客喊價拒跳表趕人　這區小黃又無良！同業怨：老鼠屎

女導師崩潰痛哭！莊凌芸返校10樓墜亡　跑來找她竟是見最後一面

店員去對面買午餐！他火速闖進檳榔攤內「摸走3千元」　秒騎車落跑

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

遭控假賣屋真詐財！徐乃麟怒批「可惡至極」提誣告反擊　結果出爐

黑金就是這樣賺的！包商合法開挖私下盜賣　一鏟一鏟撈300噸砂石

從台中殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜等到沒錢回家

2度偷摸女下士胸！特戰士官長被抓包竟嗆：摸一下會死喔…下場慘爆

父母帶5歲兒半屏山「暗夜迷航」　機智警吹哨助「聽音辨位」脫困

老奶奶請公車司機吃10天外賣　最後一餐成永別：謝謝曾經扶過我

專騙客人！「貪吃貓」坐超商門口喵喵賣萌　他目睹：還偷偷跟腳邊

美債殖利率風波緩解　短線由金融、原物料產業接棒輪漲

全身發癢+呼吸急促！日女接種新冠疫苗5分鐘後「全身性嚴重過敏」

驚！夢想家洋將跌倒「撞斷門牙」　重回球場繼續打

卡達桌賽林昀儒／鄭怡靜大戰五局退法國　「黃金混雙」摘冠

相隔37年踏上台南球場　高英傑回憶飛機是特色

男子即將結婚…還想約人妻同事「壞壞」　結果她的反應更母湯！

獨／才爆載客喊價拒跳表趕人　這區小黃又無良！同業怨：老鼠屎

租屋妹曬內褲！1個動作「比穿好幾天還臭」　網臉全綠...曝4招有解

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

社會熱門新聞

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

莊凌芸輕生通聯紀錄曝光：習慣差異大

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

莊凌芸母校墜樓亡　檢警下午會同相驗

新訓3天怒K班長　菜鳥兵坐牢再賠1萬

西濱又出事！台中大安段南下全線封閉

廢墟驚見白骨！直播主還原經過：有人在耳邊說謝謝

冠軍桌球隊爆恐怖體罰！摑掌小選手命搭拱橋

拒賣國中弟30元滷味挨轟　老闆說話了

失婚男幫17歲女友賣淫　因「替少女紓困」免囚

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

莊凌芸哭著讀信給爸爸：抱歉很多事沒讓你知道

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

連搶2次閨蜜尪…侯佩岑母「萬般皆是命」！

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

浪橘貓越養越毛　5個月仙氣噴發

閃亮亮曝與莊凌芸「最後對話」！

莊凌芸輕生通聯紀錄曝光：習慣差異大

還記得高三性侵的女生嗎？金志洙3度爆惡行

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

莊凌芸親姊姊悲痛發聲！

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

更多

最夯影音

更多
《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容
楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

張柏芝等一輩子終合作那英　結果感言講太久..那姐翻出她小抄：快唸！

張柏芝等一輩子終合作那英　結果感言講太久..那姐翻出她小抄：快唸！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面