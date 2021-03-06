2度偷摸女下士胸！特戰士官長被抓包竟嗆：摸一下會死喔…下場慘爆





▲一名士官長猥褻女下士，遭法官判刑2年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／桃園報導

一名林姓男子身為北部某特戰隊士官長，卻2度偷摸女下士胸部，事後被對方質問，他竟還回嗆，「摸一下會死喔？」讓女下士氣得對林男提告。法官審理後，依2個現役軍人犯乘機猥褻罪判他2年徒刑。

判決書指出，林男2017年5月漢光演習期間的某個中午，以天氣炎熱，他士官督導長的寢室較為涼爽為由，邀約女下士到寢室午休，但沒想到，他卻趁著對方熟睡之際，偷摸對方胸部。同年6月13日晚間，因同袍退伍、升官聚餐，包含女下士在內共20人於是一同到營外聚餐喝酒。

過程中，女下士因不勝酒力醉倒，林男竟未依規定將女下士送回女官寢室，反而將人載回男官寢室，還與其他同仁將女下士攙扶回他的寢室內，再趁著其他人均已離開之際，再度對女下士上下其手，偷偷將對方衣服掀開，手伸進胸罩內撫摸胸部，猥褻得逞。

案經女下士發現後提告，但林男到案卻辯稱，第一次是因看到女下士好像很冷，他想幫她蓋浴巾，可能因此不慎碰到對方胸部，但矢口否認猥褻，而至於女下士酒醉那次，他還有請其他同仁幫忙照顧女下士等。

不過，女下士卻打臉林男指控，當她質問林男時，林男竟還語帶輕佻回嗆她，「摸一下會死喔」，讓她當場氣炸。對此，林男則辯稱，是因為自己不可能做出這種事，且女下士問他時，表情沒變化、很和緩，而他們平時相處融洽，所以他才會說出這種玩笑話。

然而，法官在審理期間，林男對於案情的描述前後矛盾，且軍中男女有別，而女下士單獨在他寢室內休息已明顯違規，而他身為士官長也應該知道，法官因此不採信其說法。

至於第二次猥褻，女下士在警詢時表示，她當天因酒醉非常不舒服，而當發現林男對她猥褻時，也立刻將人推開並拒絕，之後被帶返回女寢時，也忍不住哭了出來，而當其他人詢問時，她因害怕不敢說，但之後覺得林男的行為很恐怖、噁心等，於是決定向隊上長官反應，沒想到竟還被林男嗆聲。

法官認為，林男身為女下士的長官，竟未能克制自身的情慾，還2度對女下士下手，導致女下士身心受創，而他飯後還不肯承認，甚至在面對質問時還輕佻回應、毫無悔意，至今也未達成和解，因此依2個現役軍人犯乘機猥褻罪合併判刑2年。全案可上訴。

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