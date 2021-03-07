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陸學者：北京對台政策是「不變」　續推動兩岸和平發展

▲▼大陸國務院總理李克強、政府工作報告、涉台、2021兩會、九二共識。（圖／翻攝 央視）

▲大陸國務院總理李克強進行政府工作報告。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國兩會正在召開，北京對台政策走向備受關注。大陸兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深認為，從總理政府工作報告釋放出來的信號，北京對台大政方針是「不變」，將繼續推動兩岸關係和平發展。

根據《中評社》報導，劉國深表示，很多民眾在觀察兩岸關係和解讀中央政策文件時，往往比較注重「變」的部分，很少人會去關心「不變」之處，事實上，觀察政府報告「不變」部分對於更加全面深刻地把握當前以及未來兩岸關係整體發展趨勢更為重要。

劉國深指出，多年來，兩岸關係雖然歷經風雨滄桑，但中央對台大政方針長期保持不變，其中非常重要的原因是對台灣問題形成了強大的自信和定力，台灣問題表面上看起來波譎雲詭，有時甚至巨浪滔天，但如果從更深刻的角度去觀察，這些都成了「浪花」，兩岸關係的基本面有如深邃的大海，40年以來兩岸關係的結構變得更加穩固了，「我們的國家擁有巨大的能量，在這樣的結構中，台灣被牢牢吸引住，根本逃脫不出這個基本框架。」

劉國深認為，今年總理政府工作報告釋放出的重要信號就是中央對台大政方針是不變的，中央將繼續堅定不移地推進兩岸關係和平發展進程，「這是個權威性的宣示，說明了我們所執行的政策框架是正確的，且取得了非常好的實效。」

▼大陸兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深。（圖／翻攝中新社）

▲▼大陸兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深。（圖／中新社）

劉國深提到，兩岸關係困難是客觀存在的，不必迴避，但兩岸同屬一個國家的框架從未像今天這樣穩固過，兩岸民間社會各方面關係越來越密切，即使在過去五年非常艱難的環境下，兩岸經貿關係仍然空前發展，說明兩岸雙方都有強大需求，特別是台灣方面對大陸經貿總額達到其對外貿易總量44%，這是目前無可替代的關係。

劉國深表示，中國大陸就像是一個強大的磁場，台灣已經沒有辦法逸出兩岸關係的大循環，必須按照潛在規則來走，雖然台灣當局也感受到「被統一」危機，並且採取了一些逆潮流而動的「逸出」姿態，但至今不敢動真格去毀掉兩岸同屬一個國家的法理結構。

劉國深指出，兩岸關係和平發展是幾代領導人共同努力形成的大政方針，大陸謀求國家和平統一的善良願望始終未曾改變，從工作報告中可以讀出中央管控好台灣問題的堅定信心，「民進黨當局在過去五年不斷擾動兩岸關係，大陸網民群情激昂，兩岸關係面臨20年來最困難復雜的形勢，但中央並沒有放棄對『和平』的追求。」

劉國深強調，「和平」二字太珍貴了，對中央政府而言，用戰爭方式解決台灣問題不是不能，但不願輕易這麼做，因為還有更好的選擇，才沒有輕易採取戰爭的方式，其實還有更重要的因素是，「今天我們用非和平方式解決台灣問題的能力已經空前強大，『台獨』分裂勢力從來沒有像現在這樣絕望過，這樣的趨勢已經無法改變，這也讓我們更有信心堅定不移推動兩岸關係和平發展，這就是戰爭與和平的辯證關係。」

劉國深還說，建議台灣方面應該心平氣和地回顧過去五年的歷程，看清楚即使在川普當局對華極限施壓的環境下，台灣也無法從中國分離出去的現實，期待民進黨當局儘早回心轉意，不要做無謂的零和對抗，「因為這種對抗對台灣而言根本是得不償失。」

▲▼大陸全國人大十三屆四次會議5日開幕，大陸國務院總理李克強發表政府工作報告。（圖／CCTV）

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