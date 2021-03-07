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社會 社會焦點 保障人權

台中短髮妹到高雄見「網公」　草衙道等5天心碎：我要錢回家

記者陳俊宏／綜合報導

台中一名短髮羅姓女子南下高雄見男網友，沒想到等了多天，仍未見對方現身，直到警方上前關心，她才說，需要錢回台中。而目擊者說，女子至少等了4、5天。

▼羅女深夜獨自一人在路邊引起警方關注 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲女子癡等「網友」三天三夜 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

前鎮警分局草衙派出所巡佐陳庠菻、警員吳俊昱在4日凌晨2時巡邏時，路經草衙道購物中心的計程車招呼站，見一位羅女獨自佇立路旁，立刻上前關心。

女子被員警問「妳有沒有需要幫忙」，她說，「我需要錢回家，我想回去台中」、「我身上沒有錢，電話剛好都沒有電。」她說，來的時候剛好很熱，所以沒有帶衣物。員警擔心深夜時段獨自在外危險，因此要她到派出休息，聯絡家人朋友。

▲女子癡等「網友」三天三夜 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲▼警方協助羅女買車票回台中 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲女子癡等「網友」三天三夜 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

但一開始女子不願向警方透露，深夜在外停留的原因。不過，細心的員警察覺對方神情略有恍惚，便推測應該是陷入感情問題，因此進一步詢問是否有情感困擾。她聽聞才卸下心防，表示自己是遠從台中來找「網公」。

原來是雙方約定要在草衙道碰面，結果到了高雄後，男方卻音訊全無，癡情的羅女便在約定的地方等待，等了好幾天將身上的錢都花光了，還是等不到對方現身，才會一直留在約定處期盼有奇蹟出現。警方表示，女子等了三天三夜。但百貨保全說，早晚班同事都有回報女子在這裡，不只三天三夜，大概4、5天有了。

了解原因後，警方更偕所內同事一起出資幫羅女買客運車票，還自掏腰包到豆漿店買包子與三明治，讓她帶到車上果腹。她到客運站後，對前鎮警的熱心與溫暖頻頻致謝，並不斷表示會再回高雄歸還警方的資助。

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