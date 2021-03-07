氮氣複查還是沒過！黑心米餅負責人4點喊冤：公司破產仍負責到底

▲樂扉米餅遭爆出以工業用氮氣填充。（圖／記者李佳蓉攝）

記者謝承恩／台北報導

日前知名寶寶米餅工廠樂扉食品被爆出環境有老鼠、蟑螂現蹤，無良使用工業用氮氣填充於食品，並全面進行產品退款，仍造成許多家長恐慌，直呼「寶寶都吃下肚怎麼辦？」，負責人發聲明公布最新複查進度，並以4點提出說明，表示當出有指名訂購「食品級氮氣」，不懂為什麼鋼瓶送來還有「禁用食品」的字樣，原氣體公司不願對外說明。

樂扉食品自2月26日遭員工檢舉場內衛生環境髒亂，還使用工業用氮氣填充於寶寶食品中，隨後衛生局突擊檢查，要求於3月3日改善、5日複查。最新複查進度曝光，發現稽核唯一缺少的項目，即為「氮氣純度檢測報告」，樂霏食品負責人蔡文淵在粉專對此表示，退貨的決定會讓讓公司瀕臨倒閉，仍願意為此負責到底，但其中仍有幾項疑點需衛生局幫忙查驗。

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一、針對新北市衛生局的環境檢驗

民國110年2月26日衛生局到工廠突檢後，從衛生局對外說明的直播影片中，即已證實現場的確沒有任何病媒。後在民國110年3月5日的衛生局複檢（附件一），所列出需改善之項目均已通過，唯一僅剩使用到不合格的氮氣。

▲衛生局複檢（附件一），所列出需改善之項目均已通過。（圖／翻攝自樂霏食品粉專）

二、衛生局唯一指正不合格的氮氣標準

於民國106年，樂扉食品開始訂購氮氣時便是做為食品保鮮之用，在向全茂公司洽談訂購氮氣時，確實已在電話中明示要購買「食品級」氮氣，全茂亦主動告知商品規格是純度99.99%氮氣，可用於食品，也就是臺北氧氣公司提供的純度99.99%分析報告（附件二），當時我不疑有他，便使用此公司所提供之氮氣。

▲臺北氧氣公司提供的純度99.99%分析報告。（圖／翻攝自樂霏食品粉專）

我身為負責人，坦承面對這次的嚴重錯誤，即刻做出了關鍵決定提前預防性下架，全面啟動退貨退款機制，縱使這個決定會讓公司瀕臨倒閉，我仍願意為此負責到底。

三、多重退貨機制簡述

現因網路客服滿載、電話客服滿線，為加速作業程序，以迅速達到退款需求，消費者可自主寄回商品，退費將含消費者運費一併退款。

1. 主要回收商品為「盒裝有機寶寶米餅/四入裝」共六款。

2. 包裹內附上購買證明、產品外包裝、退款帳號影本及您的聯繫方式。

3. 退貨寄回地址：新北市中和區中正路766號7樓。

4. 若非本次優先處理的商品，也請您先行填寫表單 https://reurl.cc/L0Wply ，後續會有專人與您聯繫，若已填寫表單，也請您耐心稍候。

四、用於商品裡的氮氣到底為何？

鋼瓶被加註「禁用於食品」字樣的氮氣，是否對人體有害？是全民最在乎的事，對於此次的嚴重錯誤，我鄭重道歉、我負起責任、更願意賠償曾經支持過我的爸爸媽媽及廣大消費者們，但這次我不僅要追查事實真相，也要給大眾一個解釋。

▲樂霏食品負責人蔡文淵說明最新進度。（圖／翻攝自粉專）

但當事件爆發後，樂扉多次致電全茂卻皆未獲回應，為了對所有消費者負責，找出一個最終的答案，樂扉食品在民國110年3月5日已寄出存證信函（附件三），要求全茂與其上游廠商臺北氧氣公司出面說明事情真相。

我蔡文淵人微言輕，身為媒體與輿論言中罪該萬死的黑心商人，實無法以一己之力追查出此事真相，因此有以下幾點事項跪請相關單位協助。

1、懇請中央主管機關要求全茂出面說明，究竟鋼瓶為何要開始加註「禁用於食品」字樣？裡頭成分是否仍為當初訂購時所告知的純度99.99%氮氣？

2、為何後來在鋼瓶加註「禁用於食品」字樣，此事茲事體大，為何本公司從未收到任何正式通知，甚至是相關報價單內也避重就輕，絲毫不提內容成分與使用類別？

3、懇請中央主管機關清查所有臺北氧氣公司與旗下經銷商，如全茂公司之相關供貨紀錄，樂扉可能不會是唯一犯錯的食品加工業者，為維全國人民健康，我懇請政府單位應全面清查誤用情況。

4、針對台灣於食品填充用氮氣的相關法令是否仍未完備? 衛生局依據食品級氮氣濃度檢視標準，是引用歐盟標準規定食品級氮氣需達濃度99%，還請各位立委諸公與社會賢達關注，以免類似食安事件再度發生。

蔡文淵 跪求

樂扉食品

展裕國際有限公司

中華民國110年3月6日