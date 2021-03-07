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誠實男進門「撿1500元」秒交店家　老闆調監視器…真相糗大了

▲▼誠實男等外帶撿1500元交店家！　老闆調監視器尋失主：是你掉的。（圖／東森新聞）

▲誠實男等外帶撿1500元交店家，老闆調監視器瞬間傻眼。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

一名男子2月28日到新北市鶯歌某蚵仔煎店消費外帶，過程中發現椅子上有一張1000元及一張500元鈔票，他馬上撿起來並且告知店家「有人掉錢了」，老闆娘原本以為是上一個客人掉的，直到後來調閱監視畫面才發現，1500元根本是男子自己掉的。

影片中可以看見，穿著紅色衣服的男子走進店內，點了一份外帶蚵仔煎後坐在椅子上等待，下一秒就發現旁邊椅子上掉了1張一千元，遂趕緊告訴店家「有人掉錢了」，幾秒後又發現地上掉了一張500元，他則再次把錢撿給老闆娘，老闆娘則沒有多想全部收下。

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▲▼誠實男等外帶撿1500元交店家！　老闆調監視器尋失主：是你掉的。（圖／東森新聞）

▲1500元根本是紅衣男子拿錢時自己掉的。（圖／東森新聞）

老闆娘表示，由於當時店裡有相當多客人，加上認為錢是上一個客人掉的，就決定等工作結束後再來找失主，不料關店後調出監視畫面才發現，原來1500元根本是紅衣男子拿錢時自己掉的，「他說這邊有一千元不知道誰掉的，我就說會不會上一個掉的，他就拿給我，接著又說地上還有一張500元。」

蚵仔煎店楊姓老闆表示，失主（紅衣男）其實是店裡的常客，經常到店裡買蚵仔煎享用，這一次為了外帶蚵仔煎掉了1500元，讓他忍不住笑「這是世界上最貴蚵仔煎」，現在1500元仍被他們用塑膠袋封裝保管，希望拾金不昧的男子趕快來將錢拿回。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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