郵局寄國際郵件3/8起要變貴了　寄美包裹「最高漲145%」資費出爐

▲國際郵件將自110年3月8日起，新增「緊急情況附加費」資費項目，相關計費標準將另按月公告。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政公司為因應國際航運價格攀升及美國郵政調漲國際郵件遞送費用，國際郵件將自110年3月8日起，新增「緊急情況附加費」資費項目，相關計費標準將另按月公告，並調整寄往美國郵件公告資費，以反映國際郵件營運成本，俾持續提供優質服務。

中華郵政表示，因受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，自109年起國際航班大幅縮減，飛往國外主要航點最高峰航運價格較疫情前增加高達4倍，致國際郵件航空運費支出大幅增漲；另美國郵政自109年7月起，大幅調升函件小包遞送費率，並逐年調漲包裹及快捷郵件遞送費率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於中華郵政多年來均未調整國際郵件公告資費，惟外部營運費用均已大幅攀升，嚴重衝擊郵政事業營運。為健全營運並提升服務品質，中華郵政參照民營業者因應疫情作法，新增國際郵件緊急情況附加費，參酌市場航運費率調漲與波動，將按月公告次月加收之寄達國及其計費標準。

▲寄往美國郵件資費調整前後比較表。（圖／中華郵政提供）

另配合最新國際郵件遞送費計費標準，由原按「總重量」計費改採按「件數」及「重量」計費；除快捷郵件外，本次公告資費調整採「輕件調漲、重件調降」原則，寄往美國郵件公告資費整體調幅約-36%至145%不等。

中華郵政表示，調整寄往美國郵件公告資費及新增緊急情況附加費，是用於支付航空公司運費及外國郵政遞送費等調漲費用，以持續經營國際郵件業務。不過，調整後的國際郵件資費仍為跨境物流服務中最低廉的選擇，中華郵政將持續提供國際郵件普遍、公平、合理之服務。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來