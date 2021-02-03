　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郵局寄國際郵件3/8起要變貴了　寄美包裹「最高漲145%」資費出爐

▲▼中華郵政郵差送貨投遞。（圖／記者賴文萱攝）

▲國際郵件將自110年3月8日起，新增「緊急情況附加費」資費項目，相關計費標準將另按月公告。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政公司為因應國際航運價格攀升及美國郵政調漲國際郵件遞送費用，國際郵件將自110年3月8日起，新增「緊急情況附加費」資費項目，相關計費標準將另按月公告，並調整寄往美國郵件公告資費，以反映國際郵件營運成本，俾持續提供優質服務。

中華郵政表示，因受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，自109年起國際航班大幅縮減，飛往國外主要航點最高峰航運價格較疫情前增加高達4倍，致國際郵件航空運費支出大幅增漲；另美國郵政自109年7月起，大幅調升函件小包遞送費率，並逐年調漲包裹及快捷郵件遞送費率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於中華郵政多年來均未調整國際郵件公告資費，惟外部營運費用均已大幅攀升，嚴重衝擊郵政事業營運。為健全營運並提升服務品質，中華郵政參照民營業者因應疫情作法，新增國際郵件緊急情況附加費，參酌市場航運費率調漲與波動，將按月公告次月加收之寄達國及其計費標準。

▲▼寄往美國郵件資費調整前後比較表。（圖／中華郵政提供）

▲寄往美國郵件資費調整前後比較表。（圖／中華郵政提供）

另配合最新國際郵件遞送費計費標準，由原按「總重量」計費改採按「件數」及「重量」計費；除快捷郵件外，本次公告資費調整採「輕件調漲、重件調降」原則，寄往美國郵件公告資費整體調幅約-36%至145%不等。

中華郵政表示，調整寄往美國郵件公告資費及新增緊急情況附加費，是用於支付航空公司運費及外國郵政遞送費等調漲費用，以持續經營國際郵件業務。不過，調整後的國際郵件資費仍為跨境物流服務中最低廉的選擇，中華郵政將持續提供國際郵件普遍、公平、合理之服務。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
雞排妹忍不住哭了！網攻擊說謊騙人：到底做到哪裡才夠
防疫延後開學家長戰翻　教育部網站討論到掛掉了
2/20原訂補班課日「變寒假」　教育部長：不用再補課
記者提炒作沒證據　雞排妹「當場變臉發火」曝公關舉動
雞排妹當眾怒了　遭逼問證據爆氣：就算自殺還是沒人相信
快訊／翁立友挺提告　雞排妹強硬回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

案913「Ct值36變30」可能近期才感染？張上淳親自解釋！

怨教育部「臨時宣布」！開學延後4天家長無奈：防疫假不好請

小孩誰帶？防疫延後開學「2派家長戰翻」教育部網站當機一片慘白

崑山科大創辦人李正合辭世　為技職教育奉獻一生獲頒總統府褒揚令

2/20原訂補班課日「延後開學變寒假」　教育部長：免再補課

台東衛生局長脫口爆「案916回鄉居隔確診」　縣府急回：一時失言

案913「血清抗體」採檢出爐！　莊人祥：應感染比較久

名嘴爆疫苗簽約金遭退　陳時中駁：連五千塊都沒有、絕無五千萬美金

選熱門科系就有好工作？包正豪：不卯起來拚你就只能當渣

醫護被要求「居檢用傷病假」　陳時中再籲「不要苛責」：不能扣假扣薪

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南自撞車禍6無生命跡象　驚悚畫面曝光

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

台南6死車禍「奪命死因」出爐！　頸椎斷裂...出借車主：不知他無照

台南6死車禍！3對情侶出遊自撞　目擊者還原現場：有聽到呻吟聲

台南6死車禍！駕駛無照撞成廢鐵 律師曝：車主恐需連帶賠償家屬

案913「Ct值36變30」可能近期才感染？張上淳親自解釋！

怨教育部「臨時宣布」！開學延後4天家長無奈：防疫假不好請

小孩誰帶？防疫延後開學「2派家長戰翻」教育部網站當機一片慘白

崑山科大創辦人李正合辭世　為技職教育奉獻一生獲頒總統府褒揚令

2/20原訂補班課日「延後開學變寒假」　教育部長：免再補課

台東衛生局長脫口爆「案916回鄉居隔確診」　縣府急回：一時失言

案913「血清抗體」採檢出爐！　莊人祥：應感染比較久

名嘴爆疫苗簽約金遭退　陳時中駁：連五千塊都沒有、絕無五千萬美金

選熱門科系就有好工作？包正豪：不卯起來拚你就只能當渣

醫護被要求「居檢用傷病假」　陳時中再籲「不要苛責」：不能扣假扣薪

案913「Ct值36變30」可能近期才感染？張上淳親自解釋！

人人影視GG了！警方查盜版抓14人　陸網友怒喊：開放NetFlix、YT

愛錯了！她把鑰匙留給19歲男友　旅行回來...家中53萬財物被偷光

拜年必備！「新東陽肉乾禮盒」零失誤送禮　送心意也送好運氣

雞排妹忍不住哭了！網攻擊說謊騙人：我到底做到哪裡才夠

過年包多少給爸媽？　網曝「這數字」：吉利又不寒酸

怨教育部「臨時宣布」！開學延後4天家長無奈：防疫假不好請

疫情升溫加強防疫　雲林每週固定稽查八大類場所

李子柒YouTube狂吸1410萬訂閱　打破金氏世界紀錄

今年終結單身！全台5大必拜月老廟　求紅線、還能寫信給月老

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

周刊曝光「美女醫師婆媳混戰」影片！　前夫家怒揭拜金真面目

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

新北地下豆腐工廠…蒼蠅爬滿！業者現身回應了

學長開會大喊「奶頭露出來」　女大生痛哭

有12歲以下孩童　2/18-2/21可請防疫照顧假

看完2張「手部X光」照　別逼學齡前孩子寫字

發霉臉盆透露女醫師內心真相　前夫舅怒：陳家娶到她就是衰

立春六星連珠災難爆發！股市現最低點

女醫產後就變臉！家中大肆嗆聲　威脅大姑要玉石俱焚

即／桃醫轉院病人「在別家醫院」亡

更多熱門

相關新聞

全台83家郵局今起開放實聯制換新鈔

全台83家郵局今起開放實聯制換新鈔

中華郵政自今（3）日起至9日止，在全台83處郵局提供兌換新鈔服務，因銀行配送新鈔數量有限，郵局有規劃限兌張數，如有向隅，建議民眾洽附近提供兌換新鈔服務的各金融機構兌換。另外，因應防疫，今年中華郵政也跟進7家公股銀行採取實名制，將要求民眾填寫姓名、電話、兌換當天日期等資訊。

台銀今日受理換鈔！民眾須配合「實名制」　百元鈔限換100張

台銀今日受理換鈔！民眾須配合「實名制」　百元鈔限換100張

今日起可換新鈔！　全台454據點一次看

今日起可換新鈔！　全台454據點一次看

中華郵政83處郵局2/3起開放換新鈔

中華郵政83處郵局2/3起開放換新鈔

產地直送「10台斤木瓜」價格超佛心

產地直送「10台斤木瓜」價格超佛心

關鍵字：

國際郵件國際包裹中華郵政郵局國際包裹資費

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹痛哭「點名翁立友」！

教育部：全國中小學延後至2月22日開學

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

美女醫「試管懷孕早產」反被婆家尿布砸臉

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

獨／雙胞胎妹魂斷6死車禍！她淚：下輩子讓妳當姊姊

台中35歲壯男脖子痛3天　醫驚：命剩28%

吳思賢開趴爆「友人用水車」警方：應是吸安非他命！

16歲閨蜜台南車禍雙亡　好友悲：還好最後有男友緊抱妳

空姐酒醉半裸尖叫遭解雇　提告復職敗訴

狠嗆夜店公關：死去哪　吳兆絃經紀人還原過程

翁立友公司怒問「現在是想怎樣」　對質雞排妹經紀人對話曝光

雞排妹被帥醫師拍屁喊「蠻爽的」　網兩邊戰翻

小樂吳思賢染毒首發聲

更多

最夯影音

更多
雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙

雞排妹痛哭「點名翁立友」！還原性騷細節　老闆台上直接摸她手…被拒還怒譙
雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

雞排妹遭性騷擾「場地、人員」都被曝光！　翁立友中槍回應：秉持本份、潔身自愛

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南死亡車禍！轎車衝撞工廠　3男3女卡車內送醫搶救皆不治

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南自撞6死！3高中生「全單親」　車內3對情侶...爸：本就反對談戀愛

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

台南車禍撞擊前畫面曝！3對情侶「高速超車」下秒劇晃自撞　釀6死

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面