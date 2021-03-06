午後變天「越晚雨越大」！明驟降6℃北台濕涼連5天　霧鎖桃竹苗

▲今(6日)晨4：30紅外線雲圖(左圖)顯示，北部近海的雲層略有發展。4：30雷達回波合成圖(中圖)顯示，伴隨的降水回波亦較強。4：30閃電偵測圖(右圖)顯示，過去1小時有2次的閃電在北部近海發生(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

記者葉國吏／綜合報導

今天受到鋒面、東北季風影響，北台灣午後變天有雨，越晚雨越大，有雷雨發生的機率。今天北部高溫24度，明天驟降6度剩18度，北台灣要到下週三才會有好天氣。另外，桃園、新竹、苗栗及馬祖地區有濃霧發生，能見度不足200公尺，請注意。



氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今上午在鋒面前暖區，各地雲量略多，中部以北偶有飄零星小雨的機率，西半部及金馬易起霧。今下午至明(7日)晨、鋒面雲系影響，中部以北、東半部轉有局部陣雨、伴隨零星的閃電，並有較大雨勢；南部因受到中央山脈屏障(東北季風背風面)，降雨機率較低。

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▲桃園、新竹、苗栗及馬祖地區有濃霧發生。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

鋒後冷空氣不強，氣溫僅略降，北台稍轉涼。今日氣溫：北部16至24度，中部16至29度，南部17至31度，東部16至28度。明日白天起至下週一(8日)，鋒面通過後、降雨範圍逐漸縮小，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨；北台涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。

下週二、三(9、10日)另一波東北季風增強，但水氣逐漸減少。下週二北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴；下週三(10日)西半部多雲時晴、東半部偶有局部短暫雨的機率；清晨氣溫偏低。下週四(11日)東北季風減弱，各地好轉為多雲時晴、氣溫升。下週五(12日)東北季風略增強，氣溫稍降，迎風面降雨機率提高。

▼北部下週天氣。