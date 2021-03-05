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古典玫瑰園跨足對岸爆兄弟之爭　哥哥纏訟7年因1件傷心事不告了

▲藝術家黃騰輝（右）將畫作「國家衛生研究院全景圖」捐贈給國衛院。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲古典玫瑰園創辦人黃騰輝(右)也是位藝術家，曾將畫作捐贈給國衛院並留影紀念。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

號稱台灣最大英國茶經營體系的「古典玫瑰園」，創辦人黃騰輝2014年間控告弟弟黃騰瑩、姜惠娟夫妻等3人，涉嫌挪用玫瑰園的商業資源與資金，在大陸另外經營茶類商品事業，雖然台北地檢署4度處分不起訴，黃騰輝仍堅持再議不放手，直到日前，黃騰輝突具狀表示，為了讓過世的母親「安息，不再牽掛」，決定原諒，纏訟7年的刑案官司終告落幕。

根據官網介紹，古典玫瑰園由藝術家黃騰輝在1990年創立，經營品牌包括有古典玫瑰園餐飲體系，古典玫瑰園英國茶專賣店體系，先喝道茶飲體系、Rose House Cafe咖啡舒芙蕾體系，號稱是台灣最大的英國茶經營體系。

不過黃騰輝在2014年間提告指出，他原本自己獨自到上海設立古典玫瑰園公司後，2007年間，弟弟黃騰瑩和翁一緯等人也想參與投資，大家決定合資5億元成立薩摩亞玫瑰園中國控股公司，由黃騰瑩擔任獨董、黃騰瑩妻子江蕙娟擔任總經理、翁一緯則是財務長。

▲▼古典玫瑰園官網。（圖／翻攝）

▲古典玫瑰園號稱是台灣最大的英國茶經營體系。（圖／翻攝官網）

黃騰輝質疑，弟弟、弟妹和翁一緯等人，另外在大陸經營安薇塔茶館集團，然後從2009年6月起，涉嫌冒用上海玫瑰園名義簽訂約侵占租金；擅自在大陸申請215項商標，提供給安薇塔集團使用；還挪用上海玫瑰園款項接待英國茶商，卻讓安薇塔取得茶商在大陸地區總代理權；又經催告拒不返還上海玫瑰園的營業執照、印鑑。

被控涉嫌偽造文書、侵占等多項罪名的弟弟和弟媳等人辯稱，他們是在離開薩摩亞玫瑰園控股公司後，另外成立安薇塔集團，否認所有哥哥的指控。台北地檢署從2014年首度收案後，連續4次調查認為，當時「薩摩亞玫瑰園中國控股公司」並沒有在大陸經營事業，自然沒有在大陸的資源、資金可被侵占或挪用，因此連續4次都不起訴。

但黃騰輝不死心，再議成功發回，北檢2019年間第5度展開調查時，希望在傳黃騰輝出庭說明釐清，黃騰輝卻具狀向檢察官表示，母親已經不幸逝世，再追究弟弟已經沒有意義，「為使母親得以安息，不再牽掛，願意原諒，以慰母親在天之靈」，檢察官最後以查無犯罪嫌疑等理由，處分不起訴。

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