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台版特斯拉爆掏空4.8億　淳紳董座重罪聲押！乾坤大挪移吞款心法曝

記者劉昌松／台北報導

上櫃公司淳紳(原名力武電機，4529)現任董事長沈瑋從2014年入主後，停掉公司本業，號稱要製造電動汽車，打造台版特斯拉，卻至今沒有做出任何1輛車，主要營收靠租金維持，且相關資產疑遭掏空4.8億元，台北地檢署4日發動搜索約談徹夜偵辦後，5日依違反《證交法》罪嫌將沈瑋和董事兼發言人陳明煒，都聲押禁見。

▲▼台灣電動車公司淳紳董事長沈煒涉嫌掏空4.8億元。（圖／記者劉昌松攝）

▲淳紳董事長沈瑋涉嫌掏空公司遭檢察官聲請羈押。（圖／記者劉昌松攝）

沈瑋上午抵達北檢時，否認掏空，他說：「我主動配合調查，相信會還我清白，最後一點，我所賺的錢全部回到公司」，記者問：「車子什麼時候可以做出來？」沈瑋停頓了一下回答：「暫時沒有表示意見。」

沈瑋涉嫌在2015年間，明知所握有的GPS技術已經被經濟部智慧財產局駁回，不準登記專利，卻仍拿著這個沒有價值的技術，作價1.28億美元，入股並掌控淳紳的子公司TPHK(Thunder Power Hong Kong Limited，香港昶洧公司)，然後又另開1個中間公司，代為宣布TPHK不再受控於淳紳，也就是讓TPHK不用再併入淳紳財報。

▲▼淳紳公司發言人陳明煒。（圖／記者游宗樺攝）

▲淳紳公司董事兼發言人陳明煒。（圖／記者游宗樺攝）

2015年至2019年間，沈瑋等公司高層陸續把淳紳的研發成果等資產，移轉到TPHK，再安排淳紳公司向TPHK採購「電池包專利使用權(約1.5億元)」、「代理銷售電動轎跑車(約1.4億元)」、「採購零組件(約1.3億元)」等，不合營業常規的交易，使淳紳公司大量資金流向TPHK，另外以特別獎金等名目，套取淳紳公司6000萬元資金，卻又不在股東會年報上揭露相關董事薪酬。

台北地檢署檢察官陳照世懷疑沈瑋等人涉嫌違反關係人交易、隱匿財報、以及特別背信等《證交法》重罪，4日指揮調查局台北市調處，兵分12路，搜索並約談沈瑋、沈妻沈周令熊、沈的女婿張子洋，以及淳紳董事陳明煒、劉璧維、以及公司財會稽核等主管共12名嫌犯到案後，沈妻等10人已在5日凌晨陸續已50萬到150萬元不等，分別交保離開北檢。

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