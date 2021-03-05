畫面曝光！淡水22歲警見機車疑違規　迴轉想盤查遭撞飛一度昏迷

記者陳豐德／新北報導

新北市一名22歲的王姓警員5日中午於淡金路四段（聖約翰科大前）前，往淡水方向巡邏時見到一部疑似違規迴轉的可疑機車，也迴轉打算上前攔查時遭轎車撞飛，失去意識倒地，造成他左臉腫脹及左手腳擦挫傷，經送醫後已清醒送往普通病房，後續進行斷層掃描初步研判沒有腦震盪，讓派出所日夜相處的弟兄終於鬆了口氣。

▲警用機車嚴重毀損。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，該名22歲王姓警員才畢業剛滿一年，當時騎乘警用機車執行巡邏勤務，發現一部可疑普通機車在聖約翰大學前路口違規迴轉，員警察覺不對勁，迴轉要上前攔查時，與三芝往淡水方向直行由張女駕駛的轎車發生碰撞，強大撞擊力道讓他瞬間失去意識。

淡水分局接獲報案，立即派遣賢孝所所長率員及交通分隊等警力前往事故現場協助送醫，並依交通事故處理相關流程處置；左臉腫脹及左手腳擦挫傷，送醫後所幸已恢復意識也能出聲回應，讓同仁都鬆了一口氣。

這起車禍意外雙方經酒測後都無酒駕情事，警方也調閱監視器，鎖定了該名疑似違規迴轉的車輛，後續將通知駕駛人到案說明以釐清案情。

▼淡水22歲員警為了抓疑似違規迴轉騎士遭撞飛一度昏迷。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼現場車殼碎片四散。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼轎車昨前方撞到警用機車後毀損。（圖／記者陳豐德翻攝）



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