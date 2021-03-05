新訓第3天打瞌睡、怒K班長　菜鳥兵「坐牢中」還要再賠1萬

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子2017年12月間於海軍新兵訓練中心二大隊六中隊接受新兵訓練，才第3天就因為精神不濟打瞌睡，加上站三七步，被許姓中士教育班長糾正，卻心生不滿出拳毆打，結果被判刑入獄1年2個月確定。沒想到他人還在服刑，又被告討民事賠償，最終確定總計還要賠償1萬1030元。

▲海軍左營基地。（圖／ETtoday資料照）

判決書中提到，黃男2017年12月16日上午8時許參加部隊實施的生活常規及軍容禮節授課，期間因為精神不濟打瞌睡，先是被鄭姓教育班長糾正，但他態度不佳又站三七步；而許男身為中隊中士教育班長，當時還擔任值星官，看見這個狀況立即要求黃男出列，沒想到卻遭對方猛推胸口、出拳毆打頸部，導致頸部鈍挫傷。

許男事後提出刑事告訴，黃男因此被判處有期徒刑1年2月確定，他隨後再加碼提告民事訴訟，要求賠償1030元的醫藥費，以及精神慰撫金10萬元，總計求償10萬1030元。

對此，已經進入台北監獄服刑的黃男具狀表明不願被借提到庭，但他先前曾提出答辯書表示，當時只毆打許男一拳，事後被判刑入獄，付出慘痛代價，現在已經知錯，也對過去的行為感到很抱歉，但覺得只因為這一拳就求償精神慰撫金10萬元，金額實在有些太高了。

橋頭地院法官認為，對於醫藥費1030元的部分雙方都沒有異議，而精神慰撫金方面，考量到許男為中士班長，年收入為77萬元，黃男則只有國中畢業，沒有工作、收入，綜合雙方身分、地位、教育程度、經濟狀況等因素，最終判黃男應賠償1萬1030元（含醫藥費）較為適當，全案確定。