「iPhone真的會竊聽！」跟媽媽聊玻璃瓶　下秒滑手機就出現廣告

▲滑手機。（示意圖／pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

想必很多人都有這樣的經驗，在網頁中搜尋某件商品，不久後，會在其他網頁中看到該商品的廣告，一名網友表示，之前跟爸媽去逛IKEA，回家後很後悔沒有買玻璃瓶，跟媽媽吵說想買，但卻沒有成功，只好去一旁滑手機，結果就滑到IKEA的玻璃杯廣告，讓她大吃一驚，「原來iPhone真的會竊聽！」

女網友在Dcard上發文，當天跟爸媽逛街買了乾燥花，想買一個玻璃瓶來裝，但是媽媽卻拒絕，表示家裡有不用買。當晚她想起這件事情，跑去跟媽媽撒嬌，以為可以要到一個玻璃瓶，結果媽媽卻無動於衷，她只好摸摸鼻子到一旁去滑手機，沒想到卻剛好滑到IKEA的玻璃杯廣告，「我完全沒查什麼玻璃相關的東西，突然覺得毛毛的」。

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原po表示，因為之前沒有查過相關的商品，也沒有點相關的文章和網站，但廣告卻跳出剛剛說的東西，「以前就有聽說iPhone會竊聽了，但之前是因為有瀏覽過相關網站，所以一點也不意外，但這次都沒有查過看過，純粹只有口述提過而已，才會覺得真的是竊聽啊」。

▲有網友指出，把app的麥克風權限關掉就可以了。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出後，引起許多網友討論，「我也很常發生這種事不知道是不是巧合，有時候去過的店家也會出現廣告」、「有一次我跟朋友聊到烏魚子，結果當天晚上廣告就跳出來了」、「我之前想測試看看到底是不是真的，所以一直對手機講咖哩飯，可是到後來還是沒出現咖哩飯的廣告」。

其中，有專業網友指出，「真的有喔，之前網路就有在說fb、ig、yt都有類似監聽功能，可能從你日常生活對話去調整給你廣告或是影片。這其實也沒什麼不好，可以更貼近使用者，畢竟我們不是什麼大人物，如果擔心的話就進去設定將麥克風權限給關閉」。