冠軍桌球隊驚爆恐怖體罰！摑掌小選手命搭拱橋　自稱「最好教練」



▲中山國小桌球隊教練遭控體罰 。（圖／讀者提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄中山國小桌球隊成立約10年，在10年前學校吳老師和家長們成立桌球後援會，這群小小健將打下不少輝煌紀錄，但現在卻傳出長年帶隊的陳姓男教練會將學生帶入小房間呼巴掌、捏耳朵，甚至「搭拱橋」體罰，目前教育局及社會局已經介入調查。

高雄中山國小桌球隊去年於高雄體促盃六個組別，勇奪五個冠軍一個季軍，戰績輝煌，也曾奪下全國總統盃女子組雙料冠軍，戰績比擁有桌球體育班的學校還要好。在十年前學校和家長們成立桌球後援會，由後援會聘任教練，但其中一名陳姓教練遭指控會對學生動手。

▲中山國小桌球隊教練遭控體罰 。（圖／讀者提供）

有家長指控，陳姓教練不僅會打巴掌、捏耳朵還會要求學生「搭拱橋」，甚至連坐罰，只要一人錯就大家一起被處罰，曾目睹學生一個個叫進辦公室，叫進去一人一巴掌，還有小朋友搭拱橋搭到手腳都在發抖，而且這狀況不只一次。除了體罰，陳男也經常出口威脅指責學童，也會自稱說：「最好的教練已經在這裡」，家長透過桌球會議反應，但反而被回說家長不要干涉，態度始終強硬。

教育局接獲家長陳情後取得家長提供的相關事證與人證，校方立刻進行校安通報，調查後馬上禁止該教練到球隊教學、立即解職，另通報社會局。社會局表示，社工陸續訪談13名桌球學生，其中有多位透露確實有相關狀況。社會局表示，全案仍調查中，若有違反兒少法情事，將罰鍰6萬至60萬元，並可公佈姓名。



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