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前進大聯盟！　竹東小六生赴美參加釀酒人隊訓練營

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▲前進大聯盟！　竹東小六生赴美參加釀酒人隊訓練營。（圖／余筱菁提供）

▲兩名竹東中山國小的小六生，日前前往美國參加釀酒人隊訓練營。（圖／余筱菁提供）

記者陳凱力／新竹報導

前進美國大聯盟！新竹縣竹東鎮中山國小與台美棒球交流協會、麥城同鄉會、台灣人公共事務會威斯康辛分會等單位合作，派出兩名6年級學生徐宥澤、彭辰安與竹東金牌教練蔡佳偉共同赴美國，參加7月8日至12日為期五天的「美國大聯盟密爾瓦基釀酒人隊訓練營Brewers Baseball Academy」，積極爭取本次活動機會的新竹縣議員余筱菁說，這是難得的一個好機會，她非常希望竹東的孩子們也到美國去開開眼界，感受一下大聯盟球訓的氛圍，往後的每年，她也會繼續爭取讓竹東的大同、上館國小參加。

中山國小表示，往年台美的少棒交流，僅開放一名學生名額，這次特別多開放一名教練，非常感謝來自各方的協助，得以讓這次難得的機會留在竹東，讓我們的竹東孩子參與夢寐以求的大聯盟訓練。為了前往美國，中山國小特別為兩個孩子做了每天多一小時的英文加強，就是希望孩子可以順利的在美國跟朋友交流，建立國民外交關係，也透過這次難得的機會，以棒球會友！

▲前進大聯盟！　竹東小六生赴美參加釀酒人隊訓練營。（圖／余筱菁提供）

▲余筱菁說，希望之後能有機會讓竹東其它國小的孩子到美國參加訓練營。

蔡教練也表示，台灣的訓練多是以日式棒球為基礎，少有機會獲得美國方式訓練資訊。這次美國方面特別開放教練得以參觀整個訓練過程，讓教練也可學習，日後回台灣更可以提升我們新竹縣少棒實力，這次的夢幻之旅小將們可穿上釀酒人隊球衣，親自獲得美國教練指導，並且最後一天可以在釀酒人隊主場練習體驗美國大聯盟球場的環境！

協助團練的Greg Fetherston教練也表示，兩位來至台灣的學員，技術優秀、扎實的基礎動作也令人欽佩，每年球團也都會請來自台灣的學員擔任示範，讓其他球員看到正確的訓練方式，而Greg Fetherston教練也給台灣的學員們建議，認為學員們應該多注重飲食並添加一些適當的肌力訓練來提升力量與靈敏度。

▲前進大聯盟！　竹東小六生赴美參加釀酒人隊訓練營。（圖／余筱菁提供）

▲▼Greg Fetherston教練也表示，兩位來至台灣的學員，技術優秀、扎實的基礎動作也令人欽佩，每年球團也都會請來自他們擔任示範，讓其他球員看到正確的訓練方式。

▲前進大聯盟！　竹東小六生赴美參加釀酒人隊訓練營。（圖／余筱菁提供）

「Brewers Baseball Academy」課程內容主要是針對及加強學員的打擊、投球、守備和跑壘的基礎訓練。學員則會從大聯盟釀酒人隊的教練授課，課程也包含每日練習賽、針對各個不同棒球位置的技能給予特別訓練和個人打擊錄影帶分解及分析。學員除了會領取一套正式的釀酒人隊制服之外也會參觀釀酒人隊的主場，教練將能進訓練場內觀摩並學習美國教練教學方式，包含最新棒球觀念、技術訓練方式及如何有效傳授棒球知識。

極力引薦中山國小參加訓練營的新竹縣議員余筱菁說，這場活動每年都會邀請棒球幼苗參加，過去幾年皆由外縣市校園球隊前往，2019年她得到訊息後，立即推薦在硬式棒球發展優異的中山國小球員及教練，往後也希望讓大同、上館國小學生輪流參加。

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關鍵字：中山國小,台美棒球,麥城同鄉會,台灣人公共事務會,大聯盟,密爾瓦基釀酒人

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