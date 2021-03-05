老翁搬來25年「沒人見過他老婆」驚悚真相曝！　太孤單竟伴屍多年

▲ 馬利不願和死去的妻子分開。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國蘇格蘭日前發生一起離奇案件，一對老夫婦設籍於亞伯丁市（Aberdeen）已有25年以上，附近鄰居卻只見過老爺爺從屋裡走出，從沒看過他的妻子。直到當地護士發現老太太遲遲沒有前往接種疫苗，才揭發背後真相。原來老爺爺因為害怕孤獨，多年來都和妻子的屍體生活在一起。

《每日電訊報》報導，78歲爺爺馬利（Daniel Malley）向警方宣稱，妻子克里斯蒂娜（Christina）在「幾年前」自然死亡。警方指出，馬利仍在試圖接受失去親人的事實，感到非常孤獨，「他無法接受事實，沒辦法放手。他把屍體保存在家中，因為不想和她分開。若有人問起她，馬利會說她在國外，但大部分鄰居都不知道她的存在。」

根據紀錄，這對老夫妻於1976年結婚，並於1995年搬進這棟房子。由於克里斯蒂娜在居民名單上，卻還未施打疫苗，當地護士察覺有異，上門查看才發現她早已成為冰冷的骨骸，陪伴著馬利。事件曝光後，警方與法醫已經搜索整棟房子，目前正調查克里斯蒂娜確切的死亡時間。

附近居民表示，經常看到馬利光顧酒館或出門買報紙，但從沒看過他和妻子在一起，一直以後他是獨居，「我住在這裡這麼久了，從沒看過他和老婆一起出現」、「一想到她的屍體一直躺在屋子裡，我就不寒而慄。為什麼沒有味道，也沒有蒼蠅？這太怪了」。

►聽Podcast掌握國際局勢

健康光潤「靈芝水」！舒緩敏感、痘痘 肌膚平滑透亮