除了實用還要鍛造孩子的心　兒童餐具及座椅培養自我認同與想像力

荷蘭建築師Ben van Berkel設計了許多令人驚嘆的當代建築，包括荷蘭的莫比烏斯故居（Möbius House）和新加坡建築設計大學（Singapore University of Technology and Design）。然而他的最新設計計畫規模較小──他為義大利品牌Alessi設計了兒童椅和餐具。相較於他過去的設計，兒童用品十分有趣可愛；但它們同時也對孩子傳遞了嚴肅的訊息：你們在家庭中與其他所有人平等，而這個平等的意義也伴隨一些責任，像是必須遵守文明的餐桌禮儀。

所有作品均受到Van Berkel與他五歲兒子互動的啟發，餐具是由三聚氰胺和竹子製成的一套防碎盤子、碗和杯子，還有一套由不鏽鋼製成的刀叉匙，看起來與成人的金屬餐具完全相同，只是按比例縮小。除此之外，兒童餐具的手柄上有細微的扭轉，讓兒童能夠更輕鬆的握住並協調地使用這些刀子、叉子和湯匙...

圖文來源／FASTCOMPANY、QustoDesign

（完整文章請看瘋設計）

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