4歲女童大馬路走失！奶音哭喊：我繼幾回家　影片曝光萬人笑翻

▲女童走失，見到員警馬上哭了出來。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

廣東省深圳市日前發生走失事件，一名4歲的女童與家人走失，在路上徘徊。當時有員警發現狀況，立刻上前幫忙，沒想到女童竟說「我已經長大了」、「我繼幾（自己）回家」，略帶哭腔的娃娃音，透露出不服輸的意志，讓人哭笑不得。

綜合陸媒報導，深圳市的警方日前巡邏時，碰上了一名女童，當時女童獨自在街上遊蕩，因此立刻上前幫忙。員警表明身份，想送女童回家，沒想到女童突然哭了出來，還說「我不要、我繼幾（自己）回」，讓人哭笑不得。

▼女童狠心拒絕員警的提議，堅持要「繼幾（自己）回家」。（圖／翻攝微博）



女童哭喊完以後，立刻轉身就走，留下傻眼的員警。儘管如此，員警還是相當有耐心，上前安撫，「不哭哈！我們是警察叔叔」，想要幫女童找到回家的路。

不過，女童依然相當有個性，拒絕了搭車的提議，還說「我4歲了，我長大了」，讓員警笑出聲音。走上天橋時，突然有名紅衣女子衝出，原來是女童的阿嬤，找到家人的女童，也立刻牽起阿嬤的手，走失事件終於平安落幕。

眾多網友看完影片，也被女童的反應逗笑，忍不住留言回應，「警察蜀黍扎心了」、「警察叔叔：我太難了，哈哈哈哈」、「警察叔叔說是小公主誒」、「小盆友，你在拒絕警察蜀黍，還要去找警察蜀黍」、「好可爱哈哈哈，警察叔叔也好可爱。」

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