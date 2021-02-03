2張「手部X光」照片瘋傳！專家：別逼學齡前孩子學寫字

▲專家提醒，學齡前小孩不適宜學習拿筆寫字。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

許多父母為了讓孩子在贏在起跑點，因此在學齡前就開始讓他們學習寫字、識字、背誦英文字母、注音符號等等，不過這樣卻有可能造成反效果！就有專家PO出2張學齡前發展中兒童和7歲小朋友的手部X光照片，提醒父母學齡前兒童的手骨骼都尚未發展完成，實在不適合在此時握筆學習寫字。

擁有13萬粉絲追蹤的《靠北醫師》，昨（2）日貼出2張X光照片表示，這2張圖片最近在國外瘋傳，左邊的是學齡前兒童的手，右邊的則是7歲小朋友的手，只見左邊手的骨骼都並未完全發展，5根手指頭的長度、粗細都還看起來差不多。《靠北醫師》強調，看看兩隻手的對比照片，就可以知道為什麼外國學齡前兒童都不會學習寫字，因為沒有完全發展完成！

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▲粉絲專頁強調學齡前兒童最適合的就是玩耍。（圖／翻攝自Facebook／靠北醫師）



粉絲團也指出，學齡前兒童適合的就是「玩玩玩！」，包括黏土、畫畫、串珠、拼圖、剪紙、貼紙、運動、觸覺遊戲等等，這些活動可以幫助學齡前兒童的手部發展，在活動過程中手部也會逐漸發展完成，「當他們身體上準備好寫字時，不用催促，他們自然就會識寫字。」

貼文一出後也吸引許多網友留言，「亞洲父母很難勸啦」、「台灣行不通，一堆擔心孩子輸在起跑點的怪獸家長」、「適齡適才真的很重要」、「台灣的高壓教育難啊，中班已經開始加減乘除的一堆」、「想讓孩子快樂成長，但又怕他們國小時變成追不上進度的人」、「真希望許多老師可以看到」。