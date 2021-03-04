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外送豬肝驚見「獵奇顆粒」！畫面讓她嚇壞：肝癌幾期　業者解釋了

▲▼麻油豬肝詭異發黑 民眾驚問:這隻豬肝不太好。（圖／翻攝自爆廢1公社）

▲網友分享買到的豬肝，竟然出現一塊一塊的顆粒。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者趙蔡州／綜合報導

豬肝是許多人愛吃的食物，市面上能選擇的店家也相當多，有一名女網友在臉書社團《爆廢1公社》表示，她日前透過外送平台在某店買了一份麻油豬肝，不料收到的豬肝卻出現一塊一塊的顆粒，連顏色也是呈現黑紫色相當詭異。對此，遭投訴的業者解釋，豬肝品質絕對沒有問題。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》貼出，一碗外送平台送來的豬肝湯，照片中不見一般粉嫩的豬肝，表面反而呈現明顯的顆粒及皺褶，看起來就像「鱗片」沒有刮乾淨一般，另外幾塊豬肝也有表面青紫的現象，讓她一看直呼「這是豬究竟肝癌第幾期了」。

對此，遭投訴的業者解釋，他們的豬肝每天新鮮直送，品質保證沒有問題，民眾出現的情況，應該是外送時湯料分離，豬肝沒泡到湯才變色，若是發綠才不是正常現象。業者說：「豬肝它的成分，本來就有鐵質的成份存在，接觸到空氣了就變成氧化。」

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至於為何「發綠」是不正常現象，專業豬肉攤販解釋，「顏色有點偏綠，然後有點暗色，通常是因為『冰太久』，冷凍造成細胞壞了，所以它的血紅素都已經流失」、「吃起來，不會造成腸胃不舒服，但吃豬肝就是要吃它的營養，如果已經冰到這樣，等於吃了是沒有營養價值的。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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