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武裝份子衝學校綁架！女學生淚訴：他們拿槍對準我　279人全獲釋

▲▼奈及利亞揚格貝鎮（Jangebe）一所中學的女學生遭武裝集團綁架，皆已獲釋。（圖／路透）

▲279名女學生皆已獲釋。（圖／路透）

記者郭家榮／綜合報導

日前奈及利亞揚格貝鎮（Jangebe）的州立政府科學中學（The Government Science Secondary School）遭武裝犯罪集團闖入，至少綁架300名女學生。今（2）日贊法拉州州長馬塔瓦萊（Bello Matawalle）表示，所有人皆已獲釋。

綜合媒體報導，當地時間2月26日凌晨1時，一群武裝份假扮政府安全部隊闖入該女子中學，並強迫女學生上車。歷經多日搜索，地方當局宣布279名女學生已全部獲釋，無人死亡，僅十多人被送往醫院。一名遭綁架的女學生表示，大部分人的腳都受傷，很難繼續徒步行走，但嫌犯一直拿槍毆打他們，並恐嚇會對停下來的人開槍。

據了解，綁架的起因可能是為了要獲得贖金，不過贊法拉州並沒有為這群女學生支付贖金。案發時校內共有421名學生，事後點名僅剩下55名，當地警方推測至少有300名女學生遭綁架，不過贊法拉州發言人表示，遭綁架的女學生總數為279人，部分學生趁亂跑進灌木叢之中，目前皆已獲救。

▲▼奈及利亞學生綁架示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲奈及利亞日前也有其他學校的師生遭綁架。（圖／達志影像／美聯社）

在贊法拉的武裝團體行為猖獗，經常發動綁架案件勒索贖金，這也是奈及利亞西北部一周內發生的第2起類似綁架案，犯罪集團在2月27日才釋放了在另一所學校綁架的40多名師生。

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