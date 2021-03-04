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祁家威爭取跨國同婚半贏半輸！伴盟將協助台港伴侶開庭衝創體制

▲▼2020同志大遊行,祁家威。（圖／記者李毓康攝）

▲祁家威持續為跨國同婚奮戰。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

同婚釋憲聲請人祁家威持續為跨國同婚奮戰！立法院雖通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，但台灣人若要與異國同性伴侶同婚，則必須對方母國也承認同婚，祁家威認為不合理，藉由與馬來西亞籍僑生登記結婚衝撞體制，被駁後提告，如今台北高等行政法院審結，撤銷戶政事務所拒絕祁登記處分，但也駁回他要求命戶政事務所准許登記，全案仍可上訴，形同半贏半輸。

根據「司法院釋字第748號解釋施行法」，跨國伴侶適用於「涉外民事法律適用法」第46條，或「兩岸人民關係條例」第52條規定，但「涉外民事法律適用法」當中明定，「跨國伴侶的母國必須承認同婚」；不過全世界連同台灣，僅28個國家同婚合法。

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祁家威認為不合理，2019年5月底與馬來西亞丘姓僑生登記結婚，刻意藉此衝撞體制，並展開訴訟。他曾經接受《ETtoday新聞雲》表示，「如果台灣是一個主權獨立的國家，為什麼我們人民跟外國人結婚，還要看對方的國家同婚合不合法？那我們豈不是變成全世界共有的殖民地？」

他舉出，其他同婚合法的國家，像是加拿大、英國都沒有這樣的規定，自己有學弟跟這些國家的人同婚，他們都不會問台灣是否合法，如果台灣不通過跨國同婚，等於變成世界的笑話。

▲▼祁家威紀錄片《黎明到來的那一天》後期經費募資計畫。沒有他就沒有同婚合法！祁家威從黑髮戰到白髮　紀錄片募資倒數（圖／翻攝自嘖嘖平台）

▲祁家威持續為跨國同婚奮戰。（圖／翻攝自嘖嘖平台）

司法院雖在今年1月22日通過「涉外民事法律適用法」第46條修正草案，同性伴侶只要任一方為台灣國民，便可在台灣登記結婚，但立法院尚未三讀通過。而兩岸同婚部分，由於涉及「兩岸人民關係條例」，因此不在討論範圍內。

如今台北高等行政法院審結，祁家威的提告形同半贏半輸，不過北高行尚未公布判決理由。而「台灣伴侶權益推動聯盟」今也表示，目前雖尚未能確知法院判決內容，「但自結果來看，法院應並不否定跨國同婚之婚姻權利。伴盟律師團雖非該案之代理人，但亦十分樂見此一進展」。

而伴盟也長期倡議台灣應立法保障跨國同婚權益，更組成義務律師團，代理多起跨國同婚訴訟。2月底開庭的台新伴侶小Ｃ與美蘋案，法官針對行政機關未考慮反致進行討論，並認為在反致結果下若得出該案適用台灣法，則應當讓當事人登記結婚。而下週台灣與澳門當事人信奇與阿古將續開庭，台港伴侶貓貓與阿雪也將首次開庭。

【祁家威案一部勝訴一部敗訴　伴盟聲明】

祁家威先生自行提出之跨國同婚訴訟，今日經台北高等行政法院宣判為「訴願決定及原處分均撤銷」，並請行政機關應依法院判決之法律見解另為處分。目前雖尚未能確知法院判決內容，但自結果來看，法院應並不否定跨國同婚之婚姻權利。伴盟律師團雖非該案之代理人，但亦十分樂見此一進展。

伴盟長期致力於倡議我國應立法保障跨國同婚權益，也組成義務律師團代理多起跨國同婚訴訟。二月底開庭的台新伴侶小Ｃ與美蘋案，法官針對行政機關未考慮反致進行討論，並認為在反致結果下若得出該案適用台灣法，則應當讓當事人登記結婚。下週台灣與澳門當事人信奇與阿古將續開庭，台港伴侶貓貓與阿雪也將首次開庭。

司法院已於今年1月23日提出涉外民事法律適用法修正草案，正在等待行政院彙整意見，但一個多月過去，行政院仍未將草案送入立法院。伴盟認為今日祁家威案的勝訴，代表主管機關不得不面對過往對同婚登記「非29國即駁回」的機械化處理是否通得過司法審查的挑戰，我們期待政府加緊腳步，儘速完成法案平等保障所有同性伴侶的結婚權益。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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