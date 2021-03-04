人妻揭「異國婚姻在家沒有自治權」　婆婆一舉動增精神壓力

記者黃翊婷／綜合報導

福原愛與江宏傑驚傳婚變，也意外掀起網友們對於異國婚姻優缺點的討論。一名人妻日前匿名在臉書PO文抱怨，因為丈夫是外國人，她配合搬到夫家已經一年多，但同住的婆婆會擅自審查房間、亂丟她的收藏品，加上雙方「無語」溝通，精神壓力其實非常大，「我在這個家幾乎沒有自治權。」

▲人妻點出異國戀的困難之處。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

人妻在臉書「靠北婚姻2.0」PO文中提到，結婚後跟著丈夫來到陌生的國家生活，至今已經一年多，但和婆婆還是有很多觀念差異，比如在廚房、客廳放自己的東西，會被婆婆擅自收起來，「在廚房放了一雙不錯的筷子，竟然莫名被弄斷，沒人道歉、沒人解釋。」

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人妻形容，「我在這個家幾乎沒有自治權」，有一次趁著假日和丈夫一同出遊，回來進到房間，就看到有幾個角落都被「整理」過，一些酒瓶收藏品被當成垃圾丟掉，結果婆婆什麼都沒說，「連房間都要經歷她的審查。」

▲人妻跟著丈夫到其他國家生活。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

人妻無奈表示，平常時候婆婆都不會跟她說話，也不會正眼看她，雖然不想計較，但被拒絕到這個地步，就連想溝通一下家中事務也很難，「無語造就更多的精神壓力。」

網友們看完人妻的PO文，紛紛留言建議她可以告訴丈夫這個狀況，「婚姻是有丈夫的疼愛、尊重，才會有地位」、「乾脆搬出去住吧」。不過，也有部分網友認為，這段婚姻是她自己選的，「各國國情不同，自己嫁了，就要認了」。