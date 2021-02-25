婚後少煮飯做家事！丈夫酸「不認份」喊離婚：妳不是我理想的類型

▲夫家全認為，她沒有進到媳婦的本份。（示意圖／123RF）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻指出，婚後回到職場工作，因為少煮飯少做家事，老公因此認為「嫁進來不認分」，還抱怨她不是想娶得老婆類型，心中萌生想要離婚的念頭，夫家也全認為，她沒有做好媳婦應該做的事情，要求兩人離婚，她忍不住向婆婆提出內心的感受，卻遭嗆「很精明」，讓她感到很無奈。

人妻在臉書「爆怨公社」發文，貼上與丈夫的聊天紀錄，結婚前丈夫說不會煮飯沒關係，結果婚後卻因為不煮飯不做家事，認為她沒有盡到本份，而要求離婚，「我想娶的老婆是會打理家裡、會煮飯的，顯然妳不是，妳要嫁的是有錢人，家裡有傭人的，不是像我這樣的家庭」。

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▲▼原PO已經受夠了夫家的態度。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO生氣怒指，生了女兒之後，換來對方的冷言冷語，而且面對丈夫工作兩年，一個月只有4萬多，薪水一直未起色，加上婆婆的酸言酸語，只要反應一下，就會被指「媳婦很精明」。丈夫卻認為碎碎念很煩人，這一切只是因為原PO「毛很多」，過不慣夫家的生活，「那妳就回妳家，過妳喜歡的生活」。

貼文一出後，不少網友都在底下安慰原PO，「經濟許可的話小孩自己養跟母性，讓男方放棄扶養權」、「都認不住想替妳回應了，這個離一離算了」、「他們只是要傭人，不是要媳婦跟老婆」、「認份個屁，有夠廢咖的媽寶一個」、「婆媳問題，如果老公不挺妳，那就直接放生比較快」。