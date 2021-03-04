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天菜男模抗議緬甸政變…驚傳失聯下落不明　姐姐急著找人

Paing Takhon以高大精壯身材、俊美外表，被封為「亞洲水行俠」。（翻攝Paing Takhon IG）

圖文／鏡週刊

緬甸軍方於2月1日發動軍事政變，翁山蘇姬及多名政治重要人物皆遭軍方囚禁。支持民主的民眾爆發罷工抗議潮，1個多月來情勢未歇，軍方除數度斷網，也與示威民眾發生流血衝突。而這段期間，緬甸知名男模的Paing Takhon一直在個人社群頁面發文譴責軍方，如今傳出他下落不明，他的姐姐急著找人。

Paing Takhon短期出家10天，沒了頭髮還是天菜。（翻攝Paing Takhon IG）

Paing Takhon去年被選為全球百大最帥臉孔第10名，188公分的他來自富商家族，有超精壯的六塊腹肌，身材及高顏值被稱為「亞洲水行俠」。政變之前，Paing Takhon一組穿僧服的照片，讓網友都喊想跟著一起出家，而當時，他曬的照片，也多是露肌及高大上的生活照。不過政變之後，他除發文支持翁山蘇姬，貼出軍方鎮壓後的民眾受傷照片，也為了民主走上街頭抗爭。

政變之後，Paing Takhon貼的都是上街頭的照片，並訴求緬甸民主。（翻攝Paing Takhon IG）

之前Paing Takhon貼出訊息說，若他真被抓走，希望緬甸每位公民能代他盡最大努力幫助並支持國家，而2日他的姐姐就公開表示連絡不上Paing Takhon，令關注Paing Takhon的網友非常擔心。


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