辣妹「脫光入鏡陪聊」遭截圖　他想進一步遭拒...嗆公開裸照挨告



▲檢察官認為，姜女自願裸露入境，證據不足，妨害秘密部分予以不起訴，但威脅公開裸照則涉及違法，依法判卓男拘役30日，易科罰金3萬元。（示意圖／翻攝Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名姜姓女網友與卓姓男網友在網路世界全裸視訊遭截圖，後來卓男因不滿屢約被拒，而惱羞成怒威脅對方要公開裸照，遭姜女報警提告。檢警調查，姜女為自願全裸入鏡，非遭脅迫，因此妨害秘密部分證據不足，予以不起訴，但恐嚇公開裸照部分，已涉及違法，依恐嚇危安罪判卓男拘役30日，易科罰金3萬元。

判決指出，25歲的卓男與23歲姜女2019年結識於網路，兩人網聊無話不談，甚至大開情色話題，兩人越聊越投入，在一次視訊聊天中，姜女竟聊到脫光自己全裸對談，還露出胸部及私密部位供對方欣賞，卓男則趁機將對方的裸體截圖收藏。

卓男越聊越上火，求約姜女見面卻屢碰釘子，2019年12月31日卓男再度邀姜女一起度過跨年之夜遭拒，卓男慾火難消，一氣之下竟發送姜女裸照給她，並威脅要公開讓大家觀賞，姜女心生恐懼，報警控告卓男。

檢警調閱裸聊畫面發現，過程中姜女神情自然，對答開心從容，並不像遭脅迫的樣子，認姜女同意自拍與視訊，卓男妨害秘密部份罪證不足，予以不起訴。

至於恐嚇公開裸照部分，卓男坦承犯行，遭犯恐嚇危害安全罪，判處拘役30日，得易科罰金3萬元。

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