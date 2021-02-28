整形醫線上出庭竟「同步幫病患開刀」！法官看傻眼

▲該名整形醫師竟還打算與法官爭論，想要繼續審判。（圖／翻攝自YT）



記者王佩翊／編譯

美國加州一名整形醫師日前因違反交通法規，必須出席交通法庭的庭訊，不過受到疫情影響，因此審訊改為線上執行。然而誰都沒想到，庭審當天法官上線後，卻看到這名醫師身穿淺藍色的手術服站在鏡頭前，身後更不斷傳出機械的嗡嗡聲，疑似打算一邊動手術，一邊接受審訊。法官隨即決定暫停此次庭審，而相關影片被上傳到網路上後，加州醫學委員會也已介入調查。

根據《法律與犯罪新聞》報導，這名來自加州的整形科醫師格林（Scott Green）日前因違反交通規則，必須透過zoom參加線上法庭。然而當格林出現在視訊畫面時，他不但身穿著淺藍色手術服，一旁還伴隨著外科手術燈的亮光以及各種醫療器械的聲音。甚至在法官與書記官上線前，他竟還不時低頭替眼前的病患動手術。

書記官隨即驚訝地表示，「格林先生，您現在能夠接受審判嗎？您看起來像是在手術室內？」沒想到格林馬上答道，「對，我現在正在手術室內。但我可以接受審判，請繼續。」

對於這樣荒謬的情況，法官林克（Gary Link）直言，「如果格林正在動手術，那將不適合聆聽宣判，我為病人的權益感到不安。」沒想到格林竟還反駁道，「沒關係，這裡還有另一名醫師在場，我可以先讓他接手。」甚至不斷與法官「討價還價」。法官林克當場堅決拒絕繼續該場庭審，並要求另訂時間審理此案，格林才就此罷休。

格林雖然馬上向林克道歉，但是因相關影片早就透過直播播了出去，同時被別人備份上傳至Youtube，引發關注。加州醫學委員會目前已經決定針對此事進行深入調查，他們同時發表聲明強調，「醫師應在治療病人時遵守相關標準。」

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