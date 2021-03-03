嘉義富商被擄畫面曝！綁匪身體超虛　30kg千元鈔竟扛不動

▲嘉義柯姓富商遭擄，警方起出相關贖金。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義柯姓富商2021年1月24日凌晨3時許遭李姓綁匪與吳姓女子、盧姓女子、陳姓男子到嘉義一間按摩會館擄走，並恐嚇3000萬贖金，而富商被李嫌等人持槍押走，前後不到3分鐘，畫面稍早曝光。

▲嘉義柯姓富商於按摩會館遭擄，犯嫌及富商車輛前後開出會館。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市第一分局偵查隊長邱國揚表示，柯姓富商從按摩會館出來，還沒機會開車門，就被李嫌等人持槍押上車，上車前還先用黑色頭套及束帶將他的手綁住，柯因戴上頭套心生恐懼，一時緊張未注意到到底有幾把槍或是其他武器，不過被綁過程前後不到3分鐘，隨後李嫌開著柯的保時捷休旅車，載著柯、陳男及盧女前往接贖金地點，原本接應的銀色車輛則由吳女開走。





▲李嫌第一次要取贖金發現太重折返原車。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，李嫌隨即在車上與柯姓富商家人進行贖金協調，最後取得3千萬共識，由柯男家屬籌措的3千萬現金分為兩大帆布袋裝在另一黑色lexus上，停放在約定地點，等候李嫌等人過去取款，由於贖金車位置與李嫌車輛中間隔馬路，李嫌一度嘗試過馬路要將贖金拿上車，但因3千萬分裝在兩帆布袋實在太重，他一個人拿不動，最後索性將lexus連同贖金一起開走。根據銀行業者指出，100萬千元鈔重1公斤，因此3000萬千元則為30公斤。

▲李嫌折返原車後決定將車連同車上贖金開走。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方也證實，李嫌有毒品、強盜及槍砲前科，目前所涉及的2起販毒案件，經高雄高分院分別判處15年4個月及8年6個月有期徒刑，贖金3千萬元原本是要用來跑路用，並非外傳的隨機犯案。除遭擊斃的主嫌李男，警方已拘提4人到案，1人(盧女)尚在逃，共起獲涉案制式槍枝4枝、空氣槍1枝、一批手榴彈模型外殼、車輛3部及60餘萬珍珠首飾，現金1000餘萬贓款等大量贓證物，另有560萬存款透過銀行先凍結。

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