玩命關頭台北版！駕駛載女「市區狂飆路線」曝　3單位警一路追

記者陳俊宏／台北報導

電影《玩命關頭》台北版！一名駕駛在街頭蛇行逆向狂飆，甩掉兩個單位員警，直到幾分鐘後自撞，才被第三個單位員警追上。不過駕駛沒酒駕，身上也沒毒品，為什麼要跑？警方懷疑，駕駛恐怕在逃跑過程就已趁隙丟棄違禁品，正深入追查。

▲▼駕駛逆向狂飆，甩掉後方警車。（圖／東森新聞）



《東森新聞》報導，事發於2月27日上午8時多，駕駛行經市民高架橋疑似就已在飆車。中正一分局員警一路緊跟，卻在環河南路、漢口街口被甩掉；接著保安警察大隊員警又發現駕駛違規行為，準備上前取締，在中興橋下、環河南路也追丟。直到駕駛9時多自撞萬華西寧南路一間30年中藥行，才由萬華分局員警來處理善後。

不過，駕駛自撞後，車身多處毀損，他第一時間還想倒車，從小巷開溜，但轎車疑似故障，他和車上另名女子只好下車配合。目擊者說，早上9時多聽到「砰」一聲，從睡夢中驚醒。

▲▼駕駛自撞萬華中藥行才停下。（圖／東森新聞）

遭撞店家2月28日起暫停開放，業者無奈說，整輛車直接衝進來，店面前面全毀，包括幾個藥櫃和外鐵門，損失至少4、50萬元。

警方對駕駛做酒測，酒測值為0，並對車上做了附帶搜索，沒發現毒品，到底為什麼碰到警方就想跑？駕駛的說法始終避重就輕。不過，警方懷疑車主在躲避警察過程，恐怕有丟棄違禁品，正在沿線擴大清查。而店家提起毀損罪，駕駛蛇行、超速、拒檢都得依法開罰。

▼駕駛在北市一路狂飆。（圖／東森新聞）