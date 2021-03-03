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3倍厚牛尬牛排醬！罪惡「牛排醬燒系列漢堡」新登場　2個月限時吃

▲▼漢堡王推全新「牛排醬燒」系列漢堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王全新「牛排醬燒」系列漢堡登場。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡控又有得吃了！美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）繼推出巧克力華堡掀起搶吃潮後，這次強勢化身「平價牛排館」打造全新「牛排醬燒」系列漢堡，選用澳洲牛肉進行燒烤再搭配香濃牛排醬，罪惡破表，首推這顆3倍厚的「牛排醬燒安格斯牛堡」，光是肉的厚度就太吸引人，即日起至5月3日限時登場。

▲▼漢堡王推全新「牛排醬燒」系列漢堡。（圖／業者提供）

▲每顆漢堡通通夾進了澳洲火烤牛肉排及香濃美式牛排醬。

漢堡王最新力作「牛排醬燒系列漢堡」來了，選用澳洲牛肉經過定溫燒烤後，搭配獨門美式牛排醬，香酸風味可是帶出了火烤牛肉香氣，配料部分佐以解膩紫洋蔥、生菜、番茄等，還搭配了起司，每一顆都豐盛到不行，一共有3款選擇，包括肉有3倍厚的「牛排醬燒安格斯牛堡」、4.4盎司的「牛排醬燒華堡」及經典牛排醬燒小華堡，即日起至5月3日限時2個月開吃。

▲▼繼光香香雞甜心地瓜球冷凍包。（圖／繼光香香雞提供）

▲繼光香香雞甜心地瓜球推冷凍包。

另，近日繼光香香雞也將1年狂賣62萬顆「甜心地瓜球」做成冷凍食品了，就是要滿足地瓜球控隨時都想吃的胃，雙色外皮分別包進了芋泥及地瓜泥，只需要放進氣炸鍋5分鐘就能吃到神還原的地瓜球，提醒烹調前需常溫解凍約10分鐘，目前於指定量販、超商皆買得到。

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