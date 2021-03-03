老翁「倒地狂抽搐」沒人救　路人「只想拍慘狀」丟下他等死

記者蔡紹堅／綜合報導

四川省攀枝花市一名老人日前走樓梯時突然倒地不起，但來往的行人卻無人願意伸出援手，甚至有人拿出手機拍攝後就離開，放著老人在地上表情痛苦的不斷抽搐。

▼老翁倒在樓梯上抽搐，路人看了一眼後就離開。（圖／翻攝微博）



從曝光的影片中可以發現，老人一開始倒下時，就已經有路過的行人注意到了，可是所有人都只是看了一眼就離開，沒人願意上前關心或協助，甚至還有人故意繞開。

老人倒地一段時間後，突然開始激動地抽搐，但仍沒有人願意伸出援手，還是在旁冷眼觀看。最誇張的是，終於有人靠近老人時，竟只是拿出手機拍攝老人的慘狀，隨後轉身就走，未對老人提供任何幫忙。

影片曝光後引起大量網友的關注，不少人都痛罵經過的人太沒良心，「居然裝作沒看到就走掉，還是個人嗎？」「老人看起來狀況很差，不趕快施救可能會有生命危險！」「拍完就走的最過分，這樣沒有法律責任嗎？」

不過，也有網友認為路人可能另有考量，「先前不是才有人好心把摔車的老人送到醫院，結果反而被索賠嗎？」「不幫忙是有理由的，太多人因為這樣惹上麻煩。」「太多碰瓷、忘恩負義的負面案例，讓人變得只想保護自己。」

老人的現況目前尚不清楚，攀枝花市官方已注意到此事，目前正在展開調查。

▼終於有人靠近老人，卻只是拿出手機拍了一下。（圖／翻攝微博）